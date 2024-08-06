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Более 1000 солдат и 36 беспилотников: в Генштабе рассказали о новых потерях россиян

Фото: российский агрессор потерял еще более 1000 солдат на войне в Украине (Getty Images)
Автор: Валерий Савицкий

За последние сутки с 5 на 6 августа, россияне потеряли на фронте 1050 солдат и 39 артиллерийских систем.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на данные Генштаба ВСУ.

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 06.08.24 ориентировочно составили:

  • личного состава - около 585 140 (+1050) человек ликвидировано;
  • танков - 8421 (+4) ед.;
  • боевых бронированных машин - 16 294 (+8) ед.;
  • артиллерийских систем - 16 384 (+39) ед.;
  • РСЗО - 1138 ед.;
  • средства ПВО - 910 ед.;
  • самолетов - 365 ед.;
  • вертолетов - 326 ед.;
  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 13 158 (+36) ед;
  • крылатых ракет - 2420 (+6) ед.;
  • кораблей/катеров - 28 ед.;
  • подводных лодок - 1 ед.;
  • автомобильной техники и автоцистерн - 22 148 (+54) ед.;
  • специальной техники - 2738 (+1) ед.

Напомним, по данным ISW, россияне продвинулись на Торецком направлении и мощно давят ВСУ около Покровска.

Минувшей ночью были слышны взрывы в Харьковской области. Вероятно был прилет.

Вечером 5 августа военные агрессора запустили в направлении Киева баллистические ракеты. В пригороде столицы прозвучали мощные взрывы.

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Война России против Украины