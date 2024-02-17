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Військам РФ буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки: в ISW назвали причину

Субота 17 лютого 2024 04:07
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Військам РФ буде важко атакувати позиції ЗСУ західніше Авдіївки: в ISW назвали причину Фото: військам РФ буде важко атакувати позиції ЗСУ на захід від Авдіївки (Getty Images)
Автор: Константин Широкун

Російським військам, швидше за все, буде важко просунутися на захід від Авдіївки Донецької області ближче до підготовлених позицій, на які відходять українські війська.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт ISW.

Аналітики ISW зазначають, що росіяни, ймовірно, зазнають значних втрат, якщо вони вирішать атакувати нові українські позиції у лоб у відкритому полі через велике скупчення українських військових на нових позиціях.

Російські сили, ймовірно, прагнуть утруднити або запобігти виведенню українських військ у надії завдати оперативних втрат ЗСУ в цьому районі, оскільки захоплення Авдіївки саме по собі не принесе жодних оперативних переваг чи можливостей для оперативно значимих наступів.

При цьому експерти ISW вважають, що українським силам можливо доведеться провести контратаки для організованого виведення військ з Авдіївки, щоб таким чином стабілізувати лінію фронту.

ЗСУ вийшли з Авдіївки

Сьогодні вночі, 17 лютого, головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський повідомив, що українські війська вийшли з Авдіївки Донецької області, щоб уникнути оточення та з метою збереження життя та здоров'я військовослужбовців.

За його словами, українські воїни гідно виконали свій військовий обов'язок, зробили все можливе для знищення найкращих російських військових частин, завдали ворогові значних втрат у живій силі та техніці.

У свою чергу, командувач оперативно-стратегічного угрупування військ "Таврія" Олександр Тарнавський зазначив, що оточення не допущено, а особовий склад виведений для оборони на заздалегідь визначених рубежах.

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