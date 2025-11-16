ua en ru
Понад 1000 дронів і майже стільки ж авіабомб за тиждень: Зеленський про масштаби атак РФ

Україна, Неділя 16 листопада 2025 11:35
Фото: президент Володимир Зеленський (GettyImages)
Автор: Наталія Кава

Учора та протягом минулого тижня Україна зазнала масованих атак з боку Росії. Всього окупанти застосували понади 1000 дронів та авіаційних бомб.

Як повдіомляє РБК-Україна, про це президент Володимир Зеленський повідомив у Telegram.

За даними Зеленського, лише минулої ночі ворог запустив по українських територіях понад 170 дронів, половина з яких - "Шахеди". Загалом за тиждень агресор випустив близько тисячі ударних безпілотників, майже 980 керованих авіабомб та 36 ракет різних типів.

Відновлювальні роботи тривають у Харківській, Одеській та Дніпропетровській областях. Рятувальники також працювали в Сумській та Чернігівській областях, де пошкоджена інфраструктура.

"Кожна ніч потребує багатокомпонентного захисту неба - системи ППО, бойова авіація, мобільні вогневі групи, дрони-перехоплювачі. Над кожним компонентом активно працюємо з партнерами, щоб додати Україні захисту", - повідомив Зеленський.

Президент додав, що вже підготовлено нові домовленості з Європою, які дозволять суттєво зміцнити оборону українського неба, підвищити стійкість та ефективність оборонної дипломатії.

Програма відновлення та захисту критичної інфраструктури продовжується по всій Україні, а робота над зміцненням ППО та модернізацією оборонних систем триває щодня.

Обстріл у ніч на 14 листопада

У ніч на 14 листопада Росія знову здійснила масовану атаку по Україні, випустивши 19 ракет та 430 ударних дронів. Для ударів застосовували аеробалістичні ракети "Кинджал" і балістичні "Іскандер-М/KN-23".

Найбільше постраждав Київ. У столиці зафіксовано численні влучання у житлові будинки. У Дніпровському районі дрон потрапив у п’ятиповерхівку, спричинив масштабну пожежу та заблокував людей у квартирах, через що рятувальники провели термінову евакуацію.

Серйозні пошкодження також отримали багатоповерхівки у Подільському, Святошинському, Деснянському, Солом’янському та Оболонському районах. Крім того, постраждали школа в Дарницькому районі та лікарня в Голосіївському.

Міноборони РФ традиційно заявило, що нібито атакувало військово-промислові та енергетичні об’єкти.

Нагадаємо, рятувальні роботи в Деснянському районі вже завершено: підрозділи ДСНС евакуювали 17 людей, серед яких одна дитина, а психологи служби надали допомогу 252 постраждалим та їхнім родинам.

Детальніше про нічний удар російських окупантів - у матеріалі РБК-Україна.

