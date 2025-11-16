Более 1000 дронов и почти столько же авиабомб за неделю: Зеленский о масштабах атак РФ

Вчера и в течение прошлой недели Украина подверглась массированным атакам со стороны России. Всего оккупанты применили свыше 1000 дронов и авиационных бомб.

Как сообщает РБК-Украина , об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По данным Зеленского, только прошлой ночью враг запустил по украинским территориям более 170 дронов, половина из которых - "Шахеды". Всего за неделю агрессор выпустил около тысячи ударных беспилотников, почти 980 управляемых авиабомб и 36 ракет различных типов.

Восстановительные работы продолжаются в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Спасатели также работали в Сумской и Черниговской областях, где повреждена инфраструктура.

"Каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба - системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что уже подготовлены новые договоренности с Европой, которые позволят существенно укрепить оборону украинского неба, повысить устойчивость и эффективность оборонной дипломатии.

Программа восстановления и защиты критической инфраструктуры продолжается по всей Украине, а работа над укреплением ПВО и модернизацией оборонных систем продолжается ежедневно.

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия снова осуществила массированную атаку по Украине, выпустив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для ударов применяли аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/KN-23".

Больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома. В Днепровском районе дрон попал в пятиэтажку, вызвал масштабный пожар и заблокировал людей в квартирах, из-за чего спасатели провели срочную эвакуацию.

Серьезные повреждения также получили многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Кроме того, пострадали школа в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

Минобороны РФ традиционно заявило, что якобы атаковало военно-промышленные и энергетические объекты.