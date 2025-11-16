ua en ru
Вс, 16 ноября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Развлечения Lifestyle
Энергоатом Графики отключения света Мирные переговоры Война в Украине
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика
Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Развлечения Шоу бизнес Советы Гороскопы Праздники Интересное Спорт
Lifestyle Психология Еда Путешествия Здоровая жизнь Мода и красота

Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Новости » Война в Украине

Более 1000 дронов и почти столько же авиабомб за неделю: Зеленский о масштабах атак РФ

Украина, Воскресенье 16 ноября 2025 11:35
UA EN RU
Более 1000 дронов и почти столько же авиабомб за неделю: Зеленский о масштабах атак РФ Фото: президент Владимир Зеленский (GettyImages)
Автор: Наталья Кава

Вчера и в течение прошлой недели Украина подверглась массированным атакам со стороны России. Всего оккупанты применили свыше 1000 дронов и авиационных бомб.

Как сообщает РБК-Украина, об этом президент Владимир Зеленский сообщил в Telegram.

По данным Зеленского, только прошлой ночью враг запустил по украинским территориям более 170 дронов, половина из которых - "Шахеды". Всего за неделю агрессор выпустил около тысячи ударных беспилотников, почти 980 управляемых авиабомб и 36 ракет различных типов.

Восстановительные работы продолжаются в Харьковской, Одесской и Днепропетровской областях. Спасатели также работали в Сумской и Черниговской областях, где повреждена инфраструктура.

"Каждая ночь требует многокомпонентной защиты неба - системы ПВО, боевая авиация, мобильные огневые группы, дроны-перехватчики. Над каждым компонентом активно работаем с партнерами, чтобы добавить Украине защиты", - сообщил Зеленский.

Президент добавил, что уже подготовлены новые договоренности с Европой, которые позволят существенно укрепить оборону украинского неба, повысить устойчивость и эффективность оборонной дипломатии.

Программа восстановления и защиты критической инфраструктуры продолжается по всей Украине, а работа над укреплением ПВО и модернизацией оборонных систем продолжается ежедневно.

Обстрел в ночь на 14 ноября

В ночь на 14 ноября Россия снова осуществила массированную атаку по Украине, выпустив 19 ракет и 430 ударных дронов. Для ударов применяли аэробаллистические ракеты "Кинжал" и баллистические "Искандер-М/KN-23".

Больше всего пострадал Киев. В столице зафиксированы многочисленные попадания в жилые дома. В Днепровском районе дрон попал в пятиэтажку, вызвал масштабный пожар и заблокировал людей в квартирах, из-за чего спасатели провели срочную эвакуацию.

Серьезные повреждения также получили многоэтажки в Подольском, Святошинском, Деснянском, Соломенском и Оболонском районах. Кроме того, пострадали школа в Дарницком районе и больница в Голосеевском.

Минобороны РФ традиционно заявило, что якобы атаковало военно-промышленные и энергетические объекты.

Напомним, спасательные работы в Деснянском районе уже завершены: подразделения ГСЧС эвакуировали 17 человек, среди которых один ребенок, а психологи службы оказали помощь 252 пострадавшим и их семьям.

Подробнее о ночном ударе российских оккупантов - в материале РБК-Украина.

Читайте РБК-Украина в Google News
Владимир Зеленский Война в Украине Атака дронов Блэкаут Ракетная атака
Новости
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Без света до 5 часов: где и как сегодня в Украине действуют графики (список)
Аналитика
Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт
Милан Леличруководитель рубрик Политика и Мир Плохой выбор. Как власть реагирует на скандал с "плёнками Миндича" и к чему это приведёт