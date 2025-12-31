Понад 100 ворожих атак за добу: Генштаб оновив дані з фронту

Станом на 22:00 середи, 31 грудня, на фронті відбулося 120 бойових зіткнень. Найгарячішим став Покровський напрямок, де окупанти атакували позиції українських оборонців 27 разів.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ в Telegram .

З початку доби росіяни завдали 46 авіаударів, скинувши 94 керовані авіаційні бомби. Окупанти здійснювали обстріли із застосуванням 4659 дронів-камікадзе та завдали 2635 ударів по позиціях ЗСУ та населених пунктах.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках росіяни здійснили 69 обстрілів позицій українських оборонців та населених пунктів, у тому числі два з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку ворог здійснив п’ять атак поблизу населеного пункту Вовчанськ та у бік Обухівки і Довгенького.

На Куп’янському напрямку окупанти здійснили шість штурмових дій у бік Новоплатонівки, Богуславки, Курилівки та Глушківки. Три боєзіткнення тривають досі.

На Лиманському напрямку російські загарбники десять разів атакували поблизу населених пунктів Новоселівка, Зарічне та у бік населених пунктів Ставки й Дробишеве. Дотепер триває одна ворожа атака.

На Слов’янському напрямку Сили оборони відбили атаку росіян в районі Серебрянки.

На Краматорському напрямку наступальних дій ворога не зафіксовано.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 16 разів у районах населених пунктів Олександро-Шультине, Плещіївка, Щербинівка, Торське, Русин Яр та у бік Софіївки, Іванопілля.

На Покровському напрямку російські підрозділи здійснили 27 атак у районах населених пунктів Мирноград, Покровськ, Удачне, Котлине, Молодецьке, Яблунівка, Філія та у бік населених пунктів Новопавлівка, Кучерів Яр, Білицьке, Новопідгородне, Нове Шахове, Родинське. Досі триває чотири боєзіткнення.

Протягом доби на цьому напрямку знешкоджені 84 загарбники, з яких 53 - безповоротно. Сили оборони знищили 15 одиниць автомобільного транспорту, 26 безпілотників, сім одиниць спеціальної техніки, два квадроцикли, також уразили одну артилерійську систему, три одиниці автомобільної техніки, один квадроцикл, дві одиниці спеціальної техніки, два пункти управління БпЛА та дванадцять укриттів для особового складу ворога.

На Олександрівському напрямку відбито 14 ворожих атак поблизу населених пунктів Злагода, Рибне, Зелений Гай та у бік населених пунктів Андріївка-Клевцове, Привілля. Росіяни завдали авіаудару по селу Андріївка-Клевцове.

На Гуляйпільському напрямку українські оборонці зупинили 14 ворожих атак в районах Гуляйполя, Солодкого та Білогір’я. Дотепер триває одне боєзіткнення. Авіаудару зазнала Верхня Терса.

На Оріхівському напрямку боєзіткнень не зафіксовано. Окупанти завдали авіаудару по місту Оріхів.

На Придніпровському напрямку боєзіткнень не відбулося, однак росіяни вдарили керованими авіабомбами по населеному пункту Михайлівка.