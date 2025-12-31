Более 100 вражеских атак за сутки: Генштаб обновил данные с фронта

По состоянию на 22:00 среды, 31 декабря, на фронте произошло 120 боевых столкновений. Самым горячим стало Покровское направление, где оккупанты атаковали позиции украинских защитников 27 раз.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram .

С начала суток россияне нанесли 46 авиаударов, сбросив 94 управляемые авиационные бомбы. Оккупанты осуществляли обстрелы с применением 4659 дронов-камикадзе и нанесли 2635 ударов по позициям ВСУ и населенным пунктам.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне совершили 69 обстрелов позиций украинских защитников и населенных пунктов, в том числе два из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении враг совершил пять атак вблизи населенного пункта Волчанск и в сторону Обуховки и Долгенького.

На Купянском направлении оккупанты совершили шесть штурмовых действий в сторону Новоплатоновки, Богуславки, Куриловки и Глушковки. Три боестолкновения продолжаются до сих пор.

На Лиманском направлении российские захватчики десять раз атаковали вблизи населенных пунктов Новоселовка, Заречное и в сторону населенных пунктов Ставки и Дробышево. До сих пор продолжается одна вражеская атака.

На Славянском направлении Силы обороны отбили атаку россиян в районе Серебрянки.

На Краматорском направлении наступательных действий врага не зафиксировано.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали 16 раз в районах населенных пунктов Александро-Шультино, Плещеевка, Щербиновка, Торское, Русин Яр и в сторону Софиевки, Иванополье.

На Покровском направлении российские подразделения совершили 27 атак в районах населенных пунктов Мирноград, Покровск, Удачное, Котлино, Молодецкое, Яблоновка, Филия и в сторону населенных пунктов Новопавловка, Кучеров Яр, Белицкое, Новоподгородное, Новое Шахово, Родинское. До сих пор продолжается четыре боестолкновения.

В течение суток на этом направлении обезврежены 84 захватчика, из которых 53 - безвозвратно. Силы обороны уничтожили 15 единиц автомобильного транспорта, 26 беспилотников, семь единиц специальной техники, два квадроцикла, также поразили одну артиллерийскую систему, три единицы автомобильной техники, один квадроцикл, две единицы специальной техники, два пункта управления БпЛА и двенадцать укрытий для личного состава врага.

На Александровском направлении отражено 14 вражеских атак вблизи населенных пунктов Злагода, Рыбное, Зеленый Гай и в сторону населенных пунктов Андреевка-Клевцово, Приволье. Россияне нанесли авиаудар по селу Андреевка-Клевцово.

На Гуляйпольском направлении украинские защитники остановили 14 вражеских атак в районах Гуляйполя, Сладкого и Белогорья. До сих пор продолжается одно боестолкновение. Авиаудару подверглась Верхняя Терса.

На Ореховском направлении боестолкновений не зафиксировано. Оккупанты нанесли авиаудар по городу Орехов.

На Приднепровском направлении боестолкновений не произошло, однако россияне ударили управляемыми авиабомбами по населенному пункту Михайловка.