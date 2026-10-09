Понад 100 тисяч українців можуть депортувати зі США: все залежить від Трампа, - Politico

Як пише видання, адміністрація має до 19 жовтня продовжити або скасувати тимчасовий статус захисту для більш ніж 100 000 українців, які проживають у США через війну в Україні.

І хоча низка законодавців обох партій сподіваються, що президент США Дональд Трамп продовжить дозвіл, деякі чиновники підтримують запасний варіант. Тобто, якщо рішення не буде ухвалено, це дозволить статусу закінчитися без формального скасування, що автоматично призведе до продовження документа ще на шість місяців.

Якщо так станеться, то це поставить українських володарів статусу тимчасового захисту у "підвішене" становище, яке б дозволило їм залишатися в США як мінімум на півроку. Подібне до вересня вже сталося з громадянами Сальвадора.

"Значна політична реакція, яка буде за спробою адміністрації депортувати українців, є тут важливим фактором. Залишати їх у підвішеному стані, як Сальвадор - це помилково, але такий шлях цілком може бути обраний адміністрацією", - сказав один із помічників одного з конгресменів.

Помічник і ще одна людина, знайомі з дискусіями в Конгресі, заявили, що законодавці обговорювали цей варіант як кращий, ніж альтернативний.

Деякі прихильники жорсткої лінії в Конгресі наполягають на тому, щоб адміністрація припинила дію всіх програм тимчасового захисту, хоч і не називають Україну конкретно, але стверджують, що "тимчасовий" захист, яким користуються українці та інші, часто продовжується на невизначений термін і, у свою чергу, позбавляє американців робочих місць.

Тим часом інші республіканці та багато демократів підтримують ініціативи щодо продовження статусу.