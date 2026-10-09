Более 100 тысяч украинцев могут депортировать из США: все зависит от Трампа, - Politico

Как пишет издание, администрация должна до 19 октября продлить либо же отменить временный статус защиты для более чем 100 000 украинцев, которые проживают в США по причине войны в Украине.

И хоть ряд законодателей обеих партий надеются, что президент США Дональд Трамп продлит разрешение, некоторые чиновники поддерживают запасной вариант. То есть, если решение не будет принято, это позволит статусу истечь без формальной отмены, что автоматически приведет к продлению документа еще на шесть месяцев.

Если так произойдет, то это поставит украинских обладателей статуса временной защиты в "подвешенное" положение, которое позволило бы им оставаться в США как минимум на полгода. Подобное в сентября уже случилось с гражданами Сальвадора.

"Значительная политическая реакция, которая последует за попыткой администрации депортировать украинцев, является здесь важным фактором. Оставлять их в подвешенном состоянии, как Сальвадор - это ошибочно, но такой путь вполне может быть выбран администрацией", - сказал один из помощников одного из конгрессменов.

Помощник и еще один человек, знакомые с дискуссиями в Конгрессе, заявили, что законодатели обсуждали этот вариант как более предпочтительный, чем альтернативный.

Некоторые сторонники жесткой линии в Конгрессе настаивают на том, чтобы администрация прекратила действие всех программ временной защиты, хотя и не называют Украину конкретно, но утверждают, что "временная" защита, которой пользуются украинцы и другие, часто продлевается на неопределенный срок и, в свою очередь, лишает американцев рабочих мест.

Тем временем другие республиканцы и многие демократы поддерживают инициативы по продлению статуса.