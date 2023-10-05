Понад 100 тисяч росіян та тисяча танків. У ЗСУ розповіли про найважчий напрямок фронту

Він сказав, що на Бахмутському напрямку в районі залізниці тривають важкі бої. Українські військові намагаються відкинути росіян та закріпитися на досягнутих рубежах.

При цьому він зазначив, що на Лимано-Куп'янському напрямку ситуація важча. Цей напрямок більш динамічний.

"Противник дуже інтенсивно використовує свої нові штурмовики Су-35, які можуть стріляти як по повітряних, так і наземних цілях. Переважно вони заходять парами. Також ворог використовує гелікоптери Ка-52, використовує Су-25, інколи парами заходять Мі-8, але інтенсивність штурмових дій підвищилась", - сказав речник.

Так, на цьому напрямку за минулу добу було зафіксовано 8 бойових зіткнень. До того ж, росіяни обрали новий населений пункт для атак - Макіївка.

В свою чергу українські захисники відбивають ворожі атаки. Вони завдають окупантам вогневого ураження по техніці, зокрема танках.

Лише за минулу добу Сили оборони знищили 13 одиниць озброєння та військової техніки ворога, а також ліквідували чи поранили 122 загарбників. Їм також вдалося знищити два танки Т-72, 5 бойових броньованих машин - МТ-ЛБ, БТРи, БМД, дві машини "Урал" та УАЗ.

ЗСУ також вразили російську станцію радіоелектронної боротьби "Борисоглєбськ" та пошкодили багатовартісну радіолокаційну станцію "Зоопарк".

За словами Євлаша, на Лимано-Куп'янському напрямку зосереджено понад 110 тисяч особового складу російської армії, 1085 танків, майже 2 тисячі бойових броньованих машин, понад 700 одиниць артилерійських систем та ще майже півтисячі РСЗВ.

При цьому на Бахмутському напрямку загарбники тримають 51 тисячу особового складу, 211 танків, тисячу бойових броньованих машин, 110 артилерійських систем та ще 100 РСЗВ.

Ситуація на Лимано-Куп'янському напрямку

Нещодавно у ЗСУ повідомляли, що росіяни відновили штурми на лінії Лиман-Куп'янськ. Вони почали активніше використовувати авіацію.

При цьому військові експерти вважають, що загарбники, ймовірно, можуть готувати новий наступ на Лимано-Куп'янському напрямку пізніше восени або взимку.

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