Понад 100 тисяч гривень хабаря. В Одеській області викрили підполковника

В Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідування.
Слідство встановило, що підполковник вимагав хабар за підписання документів на переведення військового до іншого підрозділу.
Заступник командира діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання перевірки щодо нестачі бронежилетів.
Обох військових затримали на "гарячому" - під час отримання 100 тисяч гривень хабаря.
Підполковник та його спільник підозрюються у вимаганні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Фігуранту загрожує до 10 років в'язниці.
Фото: в Одеській області викрили підполковника-хабарника (dbr.gov.ua)
Нагадаємо, чиновника Міноборони затримали на отриманні хабаря у розмірі 9 тисяч доларів за зняття з військового обліку.
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