UA

News
+
-

Новини України
Місцеві вибори
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Hi-tech
Енергетика
Транспорт
Спорт
Прес-релізи

Коронавірус

Daily
+
-

Статті
Інтерв'ю
Точка зору
Лонгріди

Lite
+
-

Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Колонки

Styler
+
-

Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога

Auto
+
-

Світовий автопром
Авторинок України
Електромобілі
Тест-драйви
Законодавство
Технології та інновації
Ретро
Курйози
Лайфхакі

Realty
+
-

Новобудови
Вторинний ринок
Оренда
Заміська нерухомість
Комерційна нерухомість
Місто
Регіони
Точка зору
Дизайн
Зарубіжна нерухомість

Travel
+
-

Новини авіації
Відпочинок в Україні
Відпочинок за кордоном
Путівники
Особистий досвід
Вікенд
Діти
Огляди
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни

Понад 100 тисяч гривень хабаря. В Одеській області викрили підполковника

Фото: в Одеській області викрили підполковника-хабарника (ssu.gov.ua)
Автор: Наталія Юрченко

В Одеській області на хабарі викрили заступника командира військової частини. Підполковник вимагав 120 тисяч гривень за переведення військового в іншу частину.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Державне бюро розслідування.

Слідство встановило, що підполковник вимагав хабар за підписання документів на переведення військового до іншого підрозділу.

Заступник командира діяв у змові з начальником речової служби частини. Вони вимагали від військового гроші за підписання обхідного листка та не ініціювання перевірки щодо нестачі бронежилетів.

Обох військових затримали на "гарячому" - під час отримання 100 тисяч гривень хабаря.

Підполковник та його спільник підозрюються у вимаганні хабаря (ч. 3 ст. 368 ККУ). Фігуранту загрожує до 10 років в'язниці.

Фото: в Одеській області викрили підполковника-хабарника (dbr.gov.ua)

Нагадаємо, чиновника Міноборони затримали на отриманні хабаря у розмірі 9 тисяч доларів за зняття з військового обліку.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Увага! Під час війни активізувалися інтернет-шахраї, які видають себе за сайт РБК-Україна. Вони використовують наш дизайн, персональні дані редакції та схожу адресу сайту. Єдиний домен РБК-Україна – www.rbc.ua. Про фейкові сторінки з нашою назвою повідомляйте на пошту: sb@rbc.ua.

Читайте РБК-Україна в Google News
ОдесаДБРкоррупция