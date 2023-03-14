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Посадовця Міноборони затримали на отриманні хабаря за зняття з військового обліку

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Вівторок 14 березня 2023 17:00
Посадовця Міноборони затримали на отриманні хабаря за зняття з військового обліку Фото: посадовця Міноборони затримали на отриманні хабаря за зняття з військового обліку (dbr.gov.ua)
Автор: Єлизавета Драбкіна

Працівники Державного бюро розслідувань затримали заступника начальника одного з управлінь Міністерства оборони України під час отримання хабаря у 9 тисяч доларів за зняття військовозобов’язаного з військового обліку.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на прес-службу ДБР.

Заступника начальника повідомили про підозру у незаконному оформленні документів про зняття військовозобов’язаного з військового обліку для безперешкодного виїзду за кордон.

Так, полковник Міноборони за свої "послуги" брав 9 тисяч доларів. За ці гроші чиновник готував висновок військово-лікарняної комісії про непридатність до військової служби.

Фігуранта затримали під час передачі документів та отримання грошей від одного з військовозобов’язаних.

У ході досудового розслідування також проведено низку обшуків. За місцем проживання фігуранта вилучено документи та військові квитки третіх осіб, виписки з медичних карт, аркуші з печатками військових частин, зброя без дозвільних документів та гроші в іноземній валюті.

Чоловіка підозрюють у незаконному переправленні осіб через державний кордон (ч. 3 ст. 332 КК). Санкція статті передбачає позбавлення волі до 9 років.

РБК-Україна повідомляло, що у Житомирській області офіцер побив солдата в навчальному центрі. У ЗСУ розпочали службове розслідування.

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