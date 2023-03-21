Более 100 тысяч гривен взятки. В Одесской области разоблачили подполковника

Следствие установило, что подполковник требовал взятку за подписание документов на перевод военного в другое подразделение.

Заместитель командира действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование проверки недостатка бронежилетов.

Оба военных задержаны на "горячем" - во время получения 100 тысяч гривен взятки.

Подполковник и его сообщник подозреваются в вымогательстве взятки (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Одесской области разоблачили подполковника-взяточника (dbr.gov.ua)