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Более 100 тысяч гривен взятки. В Одесской области разоблачили подполковника

Фото: в Одесской области разоблачили подполковника-взяточника (ssu.gov.ua)
Автор: Наталья Юрченко

В Одесской области на взятке разоблачили заместителя командира воинской части. Подполковник требовал 120 тысяч гривен за перевод военного в другую часть.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Государственное бюро расследования.

Следствие установило, что подполковник требовал взятку за подписание документов на перевод военного в другое подразделение.

Заместитель командира действовал в сговоре с начальником вещевой службы части. Они требовали от военного деньги за подписание обходного листка и не инициирование проверки недостатка бронежилетов.

Оба военных задержаны на "горячем" - во время получения 100 тысяч гривен взятки.

Подполковник и его сообщник подозреваются в вымогательстве взятки (ч. 3 ст. 368 УКУ). Фигуранту грозит до 10 лет тюрьмы.

Фото: в Одесской области разоблачили подполковника-взяточника (dbr.gov.ua)

Напомним, чиновник Минобороны был задержан на получении взятки в размере 9 тысяч долларов за снятие с военного учета.

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