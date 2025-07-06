Понад 100 дронів, під ударом рятувальники: все про обстріл Харкова, Херсона і Запоріжжя

Як повідомили Повітряні сили ЗСУ, РФ атакувала Україні 157 дронами та чотирма зенітними ракетами С-300. Сили ППО знешкодили 117 безпілотників.

Зафіксовано влучання ударних дронів противника у 19 локаціях, а також падіння збитих - на 2 локаціях.

Харків

Цієї ночі окупанти кілька разів завдали ударів по Харкову. Влучання безпілотників зафіксовані в Шевченківському, Київському та Новобаварському районах міста.

У Харкові є постраждалі - 46-річна жінка, а також дитина.

У Шевченківському районі пошкоджено багатоквартирні будинки, будівлю спорткомплексу та стоматологічну клініку. У трирічної дівчинки діагностовано гостру стресову реакцію.

У Новобаварському районі внаслідок атаки пошкоджено будівлі цивільного підприємства та вибито вікна в житлових будинках. Поранення від уламків скла дістала 46-річна жінка.

Фото: росіяни вдарили по Харкову дронами (t.me/prokuratura_kharkiv)

Крім того, росіяни вдарили по рятувальниках у Харкові. Після прибуття команди ДСНС на місце пожежі після обстрілу окупанти завдали повторного удару.

Внаслідок атаки було пошкоджено пожежну автоцистерну, на щастя, рятувальники не постраждали.

Фото: РФ атакувала рятувальників у Харкові (t.me/dsns_telegram)

Запоріжжя

За даними голови Запорізької ОВА Івана Федорова, ворог атакував Запоріжжя та Запорізький район 6 "Шахедами".

У Запоріжжі пошкоджені склади та сільгосптехніка на фермерських господарствах. Частково зруйнована будівля приватного підприємства.

За інформацією ДСНС, у Запоріжжі спалахнули масштабні пожежі у будівлях приватного підприємства - полум'я охопило 600 кв. м, ще 400 кв. м горіло в інших населених пунктах району.

Один з ударів прийшовся по селу Юрківка, там пошкоджений будинок. Дістала поранень 90-річна жінка.

Фото: ДСНС показала наслідки ударів по Запоріжжю (t.me/dsns_telegram)

Київська область

У Київській області внаслідок атаки російських безпілотників у Вишгородському районі постраждали троє людей. За даними ОВА, в одному з будинків деблоковано жінку, їй надається необхідна медична допомога.

Пошкоджено два двоповерхові будинки, приватні будинки та господарчі споруди. Також сталося займання гаражних приміщень та автомобілів.

Фото: у Київській області троє постраждалих (t.me/dsns_telegram)

Херсон

Херсон та область вночі та зранку 6 липня перебувають під обстрілом ворога. Вранці після обстрілу Херсона на території АЗС виникла пожежа. Під час її гасіння ворог цілеспрямовано атакував рятувальників повторно.

Обійшлося без постраждалих серед бійців ДСНС, але була пошкоджена автоцистерна.

Фото: у Херсоні під ударом РФ потрапили рятувальники (t.me/dsns_telegram)