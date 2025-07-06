Более 100 дронов, под ударом спасатели: все об обстреле Харькова, Херсона и Запорожья

Как сообщили Воздушные силы ВСУ, РФ атаковала Украину 157 дронами и четырьмя зенитными ракетами С-300. Силы ПВО обезвредили 117 беспилотников.

Зафиксировано попадание ударных дронов противника в 19 локациях, а также падение сбитых - на 2 локациях.

Харьков

Этой ночью оккупанты несколько раз нанесли удары по Харькову. Попадания беспилотников зафиксированы в Шевченковском, Киевском и Новобаварском районах города.

В Харькове есть пострадавшие - 46-летняя женщина, а также ребенок.

В Шевченковском районе повреждены многоквартирные дома, здание спорткомплекса и стоматологическая клиника. У трехлетней девочки диагностирована острая стрессовая реакция.

В Новобаварском районе в результате атаки повреждены здания гражданского предприятия и выбиты окна в жилых домах. Ранения от осколков стекла получила 46-летняя женщина.

Фото: россияне ударили по Харькову дронами (t.me/prokuratura_kharkiv)

Кроме того, россияне ударили по спасателям в Харькове. После прибытия команды ГСЧС на место пожара после обстрела оккупанты нанесли повторный удар.

В результате атаки была повреждена пожарная автоцистерна, к счастью, спасатели не пострадали.

Фото: РФ атаковала спасателей в Харькове (t.me/dsns_telegram)

Запорожье

По данным главы Запорожской ОВА Ивана Федорова, враг атаковал Запорожье и Запорожский район 6 "Шахедами".

В Запорожье повреждены склады и сельхозтехника на фермерских хозяйствах. Частично разрушено здание частного предприятия.

По информации ГСЧС, в Запорожье вспыхнули масштабные пожары в зданиях частного предприятия - пламя охватило 600 кв. м, еще 400 кв. м горело в других населенных пунктах района.

Один из ударов пришелся по селу Юрковка, там поврежден дом. Получила ранения 90-летняя женщина.

Фото: ГСЧС показала последствия ударов по Запорожью (t.me/dsns_telegram)

Киевская область

В Киевской области в результате атаки российских беспилотников в Вышгородском районе пострадали три человека. По данным ОВА, в одном из домов деблокирована женщина, ей оказывается необходимая медицинская помощь.

Повреждены два двухэтажных дома, частные дома и хозяйственные постройки. Также произошло возгорание гаражных помещений и автомобилей.

Фото: в Киевской области трое пострадавших (t.me/dsns_telegram)

Херсон

Херсон и область ночью и утром 6 июля находятся под обстрелом врага. Утром после обстрела Херсона на территории АЗС возник пожар. Во время его тушения враг целенаправленно атаковал спасателей повторно.

Обошлось без пострадавших среди бойцов ГСЧС, но была повреждена автоцистерна.

Фото: в Херсоне под ударом РФ попали спасатели (t.me/dsns_telegram)