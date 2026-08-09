Кілька ракет недолетіли. Повітряні сили уточнили результати нічної роботи ППО

Повітряні сили уточнили інформацію про нічний обстріл Одещини 9 серпня. За оновленими даними, під час масованої атаки протиповітряна оборона збила частину цілей, а три ворожі ракети так і не досягли цілей.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Повітряні сили ЗСУ.
Під час удару по Одещині росіяни застосували 11 ракет різних типів - більшість із них заходили на ціль по балістичній траєкторії. Також зафіксували до 100 ворожих безпілотників різних типів, зокрема реактивні дрони та баражуючі боєприпаси типу "Бандероль".
Станом на 08:00 протиповітряна оборона збила 72% безпілотників, а також п'ять із шести "Бандеролів" та одну ракету. Крім того, завдяки активній протидії три ракети не досягли цілей - місця їх падіння уточнюють.
Влучання ракет та ударних БпЛА зафіксовано в Одесі й області на дев'яти локаціях. Наразі ворог продовжує атаку, застосовуючи авіаційні засоби ураження з акваторії Чорного моря. Бойова робота триває.
Нагадаємо, унаслідок нічного удару по Одесі зруйновано житлові будинки - у двох районах міста пошкоджено та частково зруйновано кілька будівель, знищено й пошкоджено автомобілі мешканців. За наявними даними, постраждали щонайменше шестеро людей.
Через атаку в частині Одеси зникли світло та вода, не працює електротранспорт. Крім того, через наслідки обстрілу обмежили рух трасою "Одеса-Рені" до кордону з Молдовою та у зворотному напрямку.