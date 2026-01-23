Более 100 боевых столкновений за сутки: Генштаб отчитался о ситуации на фронте

По состоянию на 22:00 пятницы, 23 января, на фронте произошло 119 боевых столкновений. Больше всего вражеских штурмов зафиксировано на Покровском направлении - 31.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на сводку Генштаба в Telegram .

РФ нанесла 62 авиаудара, сбросив 145 управляемых бомб. Кроме этого, россияне использовали для обстрелов 3339 дронов-камикадзе и осуществили 2779 обстрелов позиций украинских воинов и населенных пунктов.

Ситуация на фронте

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях россияне нанесли пять авиаударов, сбросив 11 управляемых бомб, а также осуществили 56 обстрелов позиций ВСУ и населенных пунктов, один из которых - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении россияне атаковали пять раз в районах населенных пунктов Прилипка, Волчанские Хутора, Амбарного и в сторону населенного пункта Нестерно.

На Купянском направлении наступательных действий оккупантов не происходило.

На Лиманском направлении отражено восемь вражеских штурмов в районах населенных пунктов Новоселовка, Твердохлебово, Дробышево, Торское, Ямполь и в сторону населенных пунктов Лиман, Ставки, Диброва. До сих пор продолжаются три боестолкновения.

На Славянском направлении россияне дважды атаковали вблизи Северска.

На Краматорском направлении зафиксировано три вражеских атаки в сторону населенных пунктов Никифоровка и Миньковка.

На Константиновском направлении произошло 20 боестолкновений в районах населенных пунктов Константиновка, Клебан-Бык, Плещеевка, Софиевка и в направлении Ильиновки, Степановки, Новопавловки. До сих пор продолжается одно боестолкновение.

На Покровском направлении враг 31 раз атаковал в районах населенных пунктов Дорожное, Красный Лиман, Родинское, Сухецкое, Покровск, Котлино, Удачное, Молодецкое, Филия и в сторону населенных пунктов Новый Донбасс, Белицкое, Гришино, Шевченко, Новопавловка. До сих пор продолжаются боестолкновения в некоторых локациях.

На этом направлении, предварительно, обезврежено 109 оккупантов, 75 из которых - безвозвратно. Также уничтожены два танка, две боевые бронированные машины, пять единиц автомобильной и две единицы спецтехники, квадроцикл, одно средство РЭБ, 34 дрона и одно укрытие оккупантов. Также поражена одна артиллерийская система, квадроцикл, две единицы автомобильной техники, средство РЭБ и десять укрытий россиян.

На Александровском направлении Силы обороны отбили пять атак россиян в районах населенных пунктов Александроград, Злагода и в направлении Доброполья, Ивановки, Нового Запорожья.

На Гуляйпольском направлении враг 20 раз штурмовал в районах Сладкого, Гуляйполя и в направлении Святопетровки, Зеленого, Варваровки. До сих пор продолжаются четыре боя. Под вражескими авиационными ударами были Воздвижовка, Долинка, Зализничное, Братское, Рождественка, Терноватое.

На Ореховском направлении украинские защитники отбили атаку врага в направлении Павловки. Россияне нанесли авиаудар по Верхней Терсе.

На Приднепровском направлении наступательных действий российских оккупантов не происходило.