Головна » Новини » Війна в Україні

Понад 100 боїв за добу, найбільше - на Покровському напрямку: зведення Генштабу

Україна, Четвер 25 грудня 2025 22:48
UA EN RU
Понад 100 боїв за добу, найбільше - на Покровському напрямку: зведення Генштабу Фото: українські військові продовжують давати відсіч ворогу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерій Ульяненко

Станом на 22:00 четверга, 25 грудня, на фронті відбулось 115 бойових зіткнень. Найбільшу кількість атак російських окупантів зафіксовано на Покровському напрямку.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на звіт Генерального штабу ЗСУ в Telegram.

Росіяни завдали 50 авіаударів, скинувши 108 керованих авіаційних бомб. Крім того, окупанти застосували 4060 дронів-камікадзе та здійснили 2792 обстріли населених пунктів та позицій ЗСУ.

Ситуація на фронтах

На Північно-Слобожанському і Курському напрямках протягом доби окупанти завдали одного авіаудару, застосувавши одну керовану авіабомбу. Крім того, ворог здійснив 68 обстрілів, з яких один - з РСЗВ.

На Південно-Слобожанському напрямку противник атакував у районах населених пунктів Вовчанськ, Дворічанське та у бік Вільчі. Підрозділи ЗСУ відбили сім атак, ще одне зіткнення триває досі.

На Куп’янському напрямку оборонці відбили одну атаку у бік Глушківки.

На Лиманському напрямку українські захисники відбили вісім атак у районах населених пунктів Новоселівка, Ставки, Новосергіївка та в бік Озерного, Зарічного. Дотепер триває ще одне боєзіткнення.

На Слов’янському напрямку оборонці відбили п’ять спроб росіян просунутися в районах Сіверська, Серебрянки.

На Краматорському напрямку ЗСУ відбили одну ворожу атаку у районі населеного пункту Новомаркове.

На Костянтинівському напрямку окупанти атакували 14 разів поблизу населених пунктів Костянтинівка, Олександро-Шультине, Плещіївка, Клебан-Бик, Щербинівка та Софіївка.

На Покровському напрямку ворог здійснив 26 атак поблизу населених пунктів Червоний Лиман, Родинське, Мирноград, Леонтовичі, Котлине, Молодецьке, Філія, Дачне та в напрямку Новопавлівки, Нового Шахового, Кучерового Яру, Новоекономічного. Один бій триває дотепер.

Протягом доби ЗСУ ліквідували на цьому напрямку 48 окупантів та поранили 24; знищили одну артилерійську систему, 21 безпілотники, три одиниці автомобільного транспорту, три антени-ретранслятори, три склади боєприпасів та одне укриття особового складу противника; значно пошкодили танк, дві артилерійські системи, 11 укриттів особового складу противника.

На Олександрівському напрямку оборонці відбили 14 атак окупантів у районах населених пунктів Привільне, Рибне, Красногірське, Зелений Гай, Вороне, Ялта, Олександроград та у бік Іскри, Вишневого, Єгорівки. Один бій точиться дотепер.

На Гуляйпільському напрямку росіяни сім разів атакували у районах населених пунктів Успенівка і Гуляйполе та у бік Добропілля. Крім того, РФ завдала авіаударів по населених пунктах Залізничне, Гуляйполе, Тернувате, Білогір’я.

На Оріхівському напрямку ворог атакував позиції ЗСУ у бік Павлівки.

На Придніпровському напрямку дві атаки росіян закінчились безрезультатно. Вони завдали авіаційного удару керованими авіабомбами по населеному пункту Новотягинка.

Нагадаємо, станом на 24 грудня втрати РФ з початку повномасштабного вторгнення перевищили 1,2 млн осіб серед особового складу. За минулу добу ЗСУ ліквідували 1090 окупантів.

Збройні сили України Генштаб ВСУ Війна в Україні
