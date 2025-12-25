ua en ru
Более 100 боев за сутки, больше всего - на Покровском направлении: сводка Генштаба

Украина, Четверг 25 декабря 2025 22:48
Фото: украинские военные продолжают давать отпор врагу (facebook.com/GeneralStaff.ua)
Автор: Валерий Ульяненко

По состоянию на 22:00 четверга, 25 декабря, на фронте состоялось 115 боевых столкновений. Наибольшее количество атак российских оккупантов зафиксировано на Покровском направлении.

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на отчет Генерального штаба ВСУ в Telegram.

Россияне нанесли 50 авиаударов, сбросив 108 управляемых авиационных бомб. Кроме того, оккупанты применили 4060 дронов-камикадзе и осуществили 2792 обстрела населенных пунктов и позиций ВСУ.

Ситуация на фронтах

На Северо-Слобожанском и Курском направлениях в течение суток оккупанты нанесли один авиаудар, применив одну управляемую авиабомбу. Кроме того, враг совершил 68 обстрелов, из которых один - из РСЗО.

На Южно-Слобожанском направлении противник атаковал в районах населенных пунктов Волчанск, Двуречанское и в сторону Вильчи. Подразделения ВСУ отбили семь атак, еще одно столкновение продолжается до сих пор.

На Купянском направлении защитники отбили одну атаку в сторону Глушковки.

На Лиманском направлении украинские защитники отбили восемь атак в районах населенных пунктов Новоселовка, Ставки, Новосергиевка и в сторону Озерного, Заречного. До сих пор продолжается еще одно боестолкновение.

На Славянском направлении защитники отбили пять попыток россиян продвинуться в районах Северска, Серебрянки.

На Краматорском направлении ВСУ отбили одну вражескую атаку в районе населенного пункта Новомарково.

На Константиновском направлении оккупанты атаковали 14 раз вблизи населенных пунктов Константиновка, Александро-Шультино, Плещеевка, Клебан-Бык, Щербиновка и Софиевка.

На Покровском направлении враг совершил 26 атак вблизи населенных пунктов Красный Лиман, Родинское, Мирноград, Леонтовичи, Котлино, Молодецкое, Филия, Дачное и в направлении Новопавловки, Нового Шахтового, Кучерова Яра, Новоэкономического. Один бой продолжается до сих пор.

В течение суток ВСУ ликвидировали на этом направлении 48 оккупантов и ранили 24; уничтожили одну артиллерийскую систему, 21 беспилотники, три единицы автомобильного транспорта, три антенны-ретрансляторы, три склада боеприпасов и одно укрытие личного состава противника; значительно повредили танк, две артиллерийские системы, 11 укрытий личного состава противника.

На Александровском направлении защитники отбили 14 атак оккупантов в районах населенных пунктов Привольное, Рыбное, Красногорское, Зеленый Гай, Вороное, Ялта, Александроград и в сторону Искры, Вишневого, Егоровки. Один бой идет до сих пор.

На Гуляйпольском направлении россияне семь раз атаковали в районах населенных пунктов Успеновка и Гуляйполе и в сторону Доброполья. Кроме того, РФ нанесла авиаудары по населенным пунктам Зализничное, Гуляйполе, Терноватое, Белогорье.

На Ореховском направлении враг атаковал позиции ВСУ в сторону Павловки.

На Приднепровском направлении две атаки россиян закончились безрезультатно. Они нанесли авиационный удар управляемыми авиабомбами по населенному пункту Новотягинка.

Напомним, по состоянию на 24 декабря потери РФ с начала полномасштабного вторжения превысили 1,2 млн человек среди личного состава. За минувшие сутки ВСУ ликвидировали 1090 оккупантов.

