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Понад 100 000 на місяць: як "Генерал Черешня" виробляє вдвічі більше дронів

10:18 08.07.2026 Ср
2 хв
Компанії за рік вдалося наростити виробництво дронів вдвічі
aimg Тетяна Степанова aimg Уляна Безпалько
Фото: "Генерал Черешня" виробляє понад 100 тисяч дронів на місяць (Getty Images)

Українська компанія "Генерал Черешня" виробляє понад 100 тисяч дронів на місяць.

Про це в інтерв'ю РБК-Україна розповів співзасновник компанії-виробника безпілотників "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"Наші виробничі спроможності - понад 100 тисяч одиниць на місяць, і ми в турбореактивному режимі виробляємо максимально цю кількість",- зазначив Гришин.

Рік тому в інтерв'ю Forbes він повідомляв про обсяг 50 тисяч FPV-дронів на місяць. Однак виробництво вдалося збільшити вдвічі завдяки надзусиллям команди.

"Є велика потреба. В нас команда дуже патріотична і дуже небайдужа. Потреба на фронті дуже велика, і наші дрони потрібні, тому працюємо без вихідних, фактично 24/7, і виробляємо велику кількість дронів", - додав співзасновник компанії.

Успіхи компанії "Генерал Черешня"

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що українська defence-tech компанія "Генерал Черешня" увійшла до переліку 19 учасників, які пройшли до Gauntlet II - фінального випробувального етапу другого конкурсу американської програми Drone Dominance Program (DDP).

До того ж, за результатами березня, квітня та травня продукція компанії утримувала перше місце в рейтингу за ефективністю застосування, сформованому на основі бойових результатів, зафіксованих у системі "Дельта".

Загалом за весну оператори підрозділів Сил безпеки та оборони України, які використовують безпілотні комплекси "Генерал Черешня", уразили майже 40 тисяч ворожих цілей.

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