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Более 100 000 в месяц: как "Генерал Черешня" производит вдвое больше дронов

10:18 08.07.2026 Ср
2 мин
Компании за год удалось нарастить производство дронов вдвое
aimg Татьяна Степанова aimg Ульяна Безпалько
Фото: "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц (Getty Images)

Украинская компания "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц.

Об этом в интервью РБК-Украина рассказал сооснователь компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.

"Наши производственные возможности - более 100 тысяч единиц в месяц, и мы в турбореактивном режиме производим максимально это количество", - отметил Гришин.

Год назад в интервью Forbes он сообщал об объеме 50 тысяч FPV-дронов в месяц. Однако производство удалось увеличить вдвое благодаря сверхусилиям команды.

"Есть большая потребность. У нас команда очень патриотическая и очень неравнодушная. Потребность на фронте очень большая, и наши дроны нужны, поэтому работаем без выходных, фактически 24/7, и производим большое количество дронов", – добавил сооснователь компании.

Успехи компании "Генерал Черешня"

Напомним, ранее мы сообщали, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" вошла в перечень 19 участников, прошедших в Gauntlet II - финальный испытательный этап второго конкурса американской программы Drone Dominance Program (DDP).

Кроме того, по результатам марта, апреля и мая продукция компании удерживала первое место в рейтинге по эффективности применения, сформированном на основе боевых результатов, зафиксированных в системе "Дельта".

Всего весной операторы подразделений Сил безопасности и обороны Украины, использующие беспилотные комплексы "Генерал Черешня", поразили почти 40 тысяч вражеских целей.

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