Более 100 000 в месяц: как "Генерал Черешня" производит вдвое больше дронов

Украинская компания "Генерал Черешня" производит более 100 тысяч дронов в месяц.
Об этом в интервью РБК-Украина рассказал сооснователь компании-производителя беспилотников "Генерал Черешня" Ярослав Гришин.
"Наши производственные возможности - более 100 тысяч единиц в месяц, и мы в турбореактивном режиме производим максимально это количество", - отметил Гришин.
Год назад в интервью Forbes он сообщал об объеме 50 тысяч FPV-дронов в месяц. Однако производство удалось увеличить вдвое благодаря сверхусилиям команды.
"Есть большая потребность. У нас команда очень патриотическая и очень неравнодушная. Потребность на фронте очень большая, и наши дроны нужны, поэтому работаем без выходных, фактически 24/7, и производим большое количество дронов", – добавил сооснователь компании.
Напомним, ранее мы сообщали, что украинская defence-tech компания "Генерал Черешня" вошла в перечень 19 участников, прошедших в Gauntlet II - финальный испытательный этап второго конкурса американской программы Drone Dominance Program (DDP).
Кроме того, по результатам марта, апреля и мая продукция компании удерживала первое место в рейтинге по эффективности применения, сформированном на основе боевых результатов, зафиксированных в системе "Дельта".
Всего весной операторы подразделений Сил безопасности и обороны Украины, использующие беспилотные комплексы "Генерал Черешня", поразили почти 40 тысяч вражеских целей.