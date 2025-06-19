Понад 10 країн Європи домовилися посилити боротьбу з "тіньовим" флотом РФ

Як повідомляється, представники 12 країн Європейського Союзу (країн Балтії, Бельгії, Данії, Німеччини, Нідерландів, Норвегії, Польщі, Фінляндії, Франції та Швеції), а також Великої Британії та Ісландії закликали до "спільних і скоординованих дій з метою ефективної протидії спробам Росії обійти міжнародні санкції".

"Сьогодні ми домовилися про подальше посилення нашої співпраці та забезпечення спільного і скоординованого підходу наших національних органів влади до боротьби з тіньовим флотом Росії", - йдеться в заяві.

Зокрема, група європейських держав планує розробити керівні принципи "для сприяння відповідальній поведінці на морі, посилення дотримання міжнародного права та забезпечення прозорості морських операцій".

"Якщо судна не плаватимуть під справжнім прапором у Балтійському та Північному морях, ми вживатимемо відповідних заходів у рамках міжнародного права", - наголошується в заяві.