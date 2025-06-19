Более 10 стран Европы договорились усилить борьбу с "теневым" флотом РФ

Группа европейских стран, которые имеют выход к морю, на встрече 19 июня договорились принять дальнейшие меры, чтобы противодействовать "теневому" флоту России.
Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на совместное заявление этих стран, с которым ознакомилась "Европейская правда".
Как сообщается, представители 12 стран Европейского Союза (стран Балтии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции), а также Великобритании и Исландии призвали к "совместным и скоординированным действиям с целью эффективного противодействия попыткам России обойти международные санкции".
"Сегодня мы договорились о дальнейшем усилении нашего сотрудничества и обеспечении совместного и скоординированного подхода наших национальных органов власти к борьбе с теневым флотом России", - говорится в заявлении.
В частности, группа европейских государств планирует разработать руководящие принципы "для содействия ответственному поведению на море, усиления соблюдения международного права и обеспечения прозрачности морских операций".
"Если суда не будут плавать под настоящим флагом в Балтийском и Северном морях, мы будем принимать соответствующие меры в рамках международного права", - отмечается в заявлении.
Напомним, на днях правительство Британии ввело пакет санкций против России. Сообщается, что экономические ограничения касаются теневого флота и организаций, которые способствуют агрессии РФ против Украины.
Заметим, что, по данным ГУР, по состоянию на прошлый месяц российский теневой флот насчитывал до 1000 единиц преимущественно устаревших судов (общим дедвейтом более 100 млн тонн), осуществляющих экспорт нефти и нефтепродуктов.
Также в конце мая этого года Евросоюз утвердил 17-й пакет санкций против России. Под ограничения попали 189 судов из третьих стран, которые являются частью "теневого флота" РФ и отвечают за транспортировку российской нефти.
Кроме того, вчера Австралия впервые ударила по "теневому" флоту Кремля. Десятки танкеров, которые финансировали войну, теперь под санкциями.
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