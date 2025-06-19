Более 10 стран Европы договорились усилить борьбу с "теневым" флотом РФ

Как сообщается, представители 12 стран Европейского Союза (стран Балтии, Бельгии, Дании, Германии, Нидерландов, Норвегии, Польши, Финляндии, Франции и Швеции), а также Великобритании и Исландии призвали к "совместным и скоординированным действиям с целью эффективного противодействия попыткам России обойти международные санкции".

"Сегодня мы договорились о дальнейшем усилении нашего сотрудничества и обеспечении совместного и скоординированного подхода наших национальных органов власти к борьбе с теневым флотом России", - говорится в заявлении.

В частности, группа европейских государств планирует разработать руководящие принципы "для содействия ответственному поведению на море, усиления соблюдения международного права и обеспечения прозрачности морских операций".

"Если суда не будут плавать под настоящим флагом в Балтийском и Северном морях, мы будем принимать соответствующие меры в рамках международного права", - отмечается в заявлении.