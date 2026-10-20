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Понад 1 млрд грн на підтримку людей: Philip Morris в Україні очолила рейтинг роботодавців

14:56 20.10.2026 Вт
4 хв
aimg Юлія Бойко
Понад 1 млрд грн на підтримку людей: Philip Morris в Україні очолила рейтинг роботодавців Philip Morris в України - №1 в рейтингу найкращих роботодавців (фото: PMU)
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Philip Morris в Україні посіла перше місце в рейтингу найкращих роботодавців України за версією NV та компанії Odgers. Компанія розвиває нові напрями бізнесу, інвестує в навчання працівників і підтримує команди в умовах повномасштабної війни.

Про це пише РБК-Україна з посиланням на публікацію видання NV.

Філіп Морріс - лідер топу-50 роботодавців України

Результати рейтингу оголосили під час заходу "Бізнес і нові виклики", який об'єднав представників провідних українських та міжнародних компаній для розмови про те, як бізнес адаптується до нової реальності.

"У нас сьогодні буде нагородження 50 найкращих роботодавців у країні. І перша компанія, яка набрала найбільше балів за результатами опитувань, анкетування та великого дослідження, - це Філіп Морріс", - зазначив головний редактор NV Віталій Сич.

Як Philip Morris обирає людей і розвиває команди

Під час заходу генеральний директор Philip Morris в Україні Артем Конік долучився до публічного інтерв'ю про управління командами, трансформацію бізнесу та нові виклики для роботодавців.

"Ми не працюємо заради рейтингів, але отримати таке визнання дійсно приємно", - зазначив Артем Конік.

За його словами, сильна пропозиція роботодавця для Philip Morris сьогодні тримається на кількох складових:

  • винагороді, яка відповідає високим вимогам до людей;
  • можливостях для реалізації та розвитку;
  • а також підтримці у складні моменти.

Працівники компанії працюють із масштабними проєктами, великими бюджетами та високим рівнем відповідальності, мають кар'єрні можливості як в Україні, так і в міжнародній організації.

Водночас, попри масштаб Philip Morris, у нових напрямах команди часто працюють за принципом стартапу: створюють процеси з нуля, тестують нові підходи та мають простір для власних рішень і впливу на результат.

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У підборі людей компанія також орієнтується на конкретний набір якостей.

За словами Артема Коніка, для Philip Morris ключовими є три характеристики: націленість на результат, готовність діяти та здатність швидко навчатися. Саме такі якості особливо важливі в умовах постійної трансформації бізнесу, запуску нових напрямів і необхідності швидко адаптуватися до змін.

Підтримка робітників під час війни

Окремий фокус компанія робить на підтримці співробітників в умовах війни.

"Від початку повномасштабної війни ми підтримуємо людей настільки, наскільки можемо: евакуація, допомога з орендою житла, фінансова й психологічна підтримка, навчання та тренінги, закупівля зарядних станцій, workation", - зазначив Артем Конік.

Крім того, компанія спрямувала допомогу на підготовку до зими.

"Нещодавно, реагуючи на нинішні виклики, ми додатково виплатили суттєву суму на допомогу співробітникам у підготовці до зими. Люди зможуть самі придбати те, що потрібно саме їм, залежно від умов, у яких вони живуть. Це допомагає зменшити хоча б частину щоденних тривог і дати людям більше впевненості, що вони можуть розраховувати на компанію", - розповів генеральний директор Philip Morris в Україні.

За час повномасштабної війни Philip Morris спрямувала понад 1 млрд грн на підтримку співробітників і партнерів - від евакуації та матеріальної допомоги до психологічної підтримки й підготовки команд до блекаутів.

Після призупинення роботи Харківської фабрики компанія протягом 18 місяців продовжувала виплачувати працівникам повну заробітну плату.

У 2024 році Philip Morris відкрила нову фабрику у Львівській області, інвестувавши у неї 30 млн доларів США.

Екосистема добробуту та професійний розвиток

У компанії також створили комплексну екосистему добробуту співробітників, яка охоплює всебічну підтримку.

Працівники мають доступ до консультацій психотерапевтів, фінансових і юридичних спеціалістів, онлайн-платформи PLESO та програми HealthyMe для підтримки здоров’я і проходження чекапів.

Окремий напрям - професійний розвиток. Лише у минулому році Philip Morris інвестувала понад 9,8 млн грн у навчання та тренінги співробітників.

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Водночас трансформація бізнесу ставить перед командами нові вимоги: компанія розвиває нові категорії продуктів, цифровізує процеси, а співробітникам потрібно постійно навчатися та адаптуватися до змін.

У Philip Morris наголошують, що високі очікування від людей мають супроводжуватися відповідними умовами для роботи, розвитку та відновлення.

Раніше у Philip Morris докладно розповіли про розвиток команди під час війни, та назвали нвестиції в людей головним пріоритетом компанії.

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