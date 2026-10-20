ua en ru
Вт, 20 октября Новости Аналитика Политика Бизнес Жизнь Спорт Wave Styler Спецпроекты
Курс доллара Экономика Личные финансы Tech Miltech
Новости Новости Украины Война в Украине Экономика Мир Происшествия
Политика Аналитика Статьи Интервью Мнения
Бизнес Экономика Финансы Авто Tech Энергетика Белая экономика
Жизнь Деньги Изменения Образование Общество
Спорт Футбол Баскетбол Теннис Бокс
Wave Инсайдер Стиль Велнес Культура Путешествия Вкус Звезды
Styler Люди Тренды Полезное Вкусно Гороскопы
Досье
Контакты Команда О компании Редакционная политика
Главная » Бизнес

Более 1 млрд грн на поддержку людей: Philip Morris в Украине возглавила рейтинг работодателей

14:56 20.10.2026 Вт
4 мин
aimg Юлия Бойко
Более 1 млрд грн на поддержку людей: Philip Morris в Украине возглавила рейтинг работодателей Philip Morris в Украине - №1 в рейтинге лучших работодателей (фото: PMU)
Додати як бажане джерело в Google

Philip Morris в Украине заняла первое место в рейтинге лучших работодателей Украины по версии NV и компании Odgers. Компания развивает новые направления бизнеса, инвестирует в обучение работников и поддерживает команды в условиях полномасштабной войны.

Об этом пишет РБК-Украина со ссылкой на публикацию издания NV.

Филип Моррис - лидер топа-50 работодателей Украины

Результаты рейтинга объявили во время мероприятия "Бизнес и новые вызовы", которое объединило представителей ведущих украинских и международных компаний для разговора о том, как бизнес адаптируется к новой реальности.

"У нас сегодня будет награждение 50 лучших работодателей в стране. И первая компания, набравшая больше всего баллов по результатам опросов, анкетирования и обширного исследования, - это Филипп Моррис", - отметил главный редактор NV Виталий Сыч.

Как Philip Morris выбирает людей и развивает команды

Во время мероприятия генеральный директор Philip Morris в Украине Артем Коник присоединился к публичному интервью об управлении командами, трансформации бизнеса и новых вызовах для работодателей.

"Мы не работаем ради рейтингов, но получить такое признание действительно приятно", - отметил Артем Коник.

По его словам, сильное предложение работодателя для Philip Morris сегодня держится на нескольких составляющих:

  • вознаграждении, которое отвечает высоким требованиям к людям;
  • возможностям реализации и развития;
  • а также поддержке в сложные моменты.

Сотрудники компании работают с масштабными проектами, большими бюджетами и высоким уровнем ответственности, имеют карьерные возможности как в Украине, так и в международной организации.

В то же время, несмотря на масштаб Philip Morris, в новых направлениях команды часто работают по принципу стартапа: создают процессы с нуля, тестируют новые подходы и пространство для собственных решений и влияния на результат.

Читайте также: "Филипп Моррис" подвела итоги полугодия: уплата налогов выросла до 31,7 млрд гривен

В подборе людей компания также ориентируется на конкретный набор качеств.

По словам Артема Коника, для Philip Morris ключевые три характеристики: нацеленность на результат, готовность действовать и способность быстро учиться. Именно такие качества особенно важны в условиях постоянной трансформации бизнеса, запуска новых направлений и необходимости быстро адаптироваться к изменениям.

Поддержка работников во время войны

Отдельный фокус компания делает на поддержке сотрудников в условиях войны.

"С начала полномасштабной войны мы поддерживаем людей настолько, насколько можем: эвакуация, помощь с арендой жилья, финансовая и психологическая поддержка, обучение и тренинги, закупка зарядных станций, workation", - отметил Артем Коник.

Кроме того, компания направила помощь на подготовку к зиме.

"Недавно, реагируя на нынешние вызовы, мы дополнительно выплатили существенную сумму на помощь сотрудникам в подготовке к зиме. Люди смогут сами приобрести то, что нужно именно им, в зависимости от условий, в которых они живут. Это помогает уменьшить хотя бы часть ежедневных тревог и дать людям больше уверенности, что они могут рассчитывать на компанию", - рассказал генеральный директор Philip Morris в Украине.

За время полномасштабной войны Philip Morris направила более 1 млрд грн на поддержку сотрудников и партнеров - от эвакуации и материальной помощи до психологической поддержки и подготовки команд к блекаутам.

После приостановки работы Харьковской фабрики, компания в течение 18 месяцев продолжала выплачивать работникам полную заработную плату.

В 2024 году Philip Morris открыла новую фабрику во Львовской области, инвестировав в нее 30 млн долларов США.

Экосистема благосостояния и профессиональное развитие

В компании также создали комплексную экосистему благосостояния сотрудников, которая охватывает всестороннюю поддержку.

Работники имеют доступ к консультациям психотерапевтов, финансовым и юридическим специалистам, онлайн-платформе PLESO и программе HealthyMe для поддержания здоровья и прохождения чекапов.

Отдельное направление - профессиональное развитие. Только в прошлом году Philip Morris инвестировала более 9,8 млн грн в обучение и тренинги сотрудников.

Читайте также: В Philip Morris объяснили, как цифровые технологии трансформируют компанию

В то же время, трансформация бизнеса ставит перед командами новые требования: компания развивает новые категории продуктов, цифровизирует процессы, а сотрудникам нужно постоянно учиться и адаптироваться к изменениям.

Philip Morris подчеркивают, что высокие ожидания от людей должны сопровождаться соответствующими условиями для работы, развития и восстановления.

Ранее Philip Morris подробно рассказали о развитии команды во время войны и назвали инвестиции в людей главным приоритетом компании.

Не упустите главное! Подпишитесь на наши обновления в Google!
Или читайте нас там, где вам удобно!
Больше по теме:
Philip Morris Бизнес Работа в Украине
Новости
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
США предложат Зеленскому отказаться от территорий в обмен на "экономические выгоды" - NYT
Аналитика
Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко
Владимир Куреннойзаместитель генерального директора РБК-Украина Высокомерные обращения к Трампу – это преступление или полная глупость: интервью с Гончаренко