"Філіп Морріс" запустив нову фабрику у Львівській області

За планом на фабриці працюватиме п'ять виробничих ліній. Першу з них запустили у травні, ще чотири будуть введені в експлуатацію до кінця року, що виведе виробничу потужність фабрики на 10 млрд штук сигарет на рік і повністю покриє потреби компанії щодо забезпечення українського ринку продукцією.

"Цього року Філіп Морріс відзначає 30 років роботи в Україні. За цей час ми інвестували близько 750 млн доларів в економіку тут. Попри складні умови ми змогли показати стійкість і фокус на досягненні результатів. Те, що ми запустили фабрику менше ніж за рік, свідчить про нашу беззаперечну впевненість у майбутньому України. Крім того, інвестиції таких компаній, як Філіп Морріс, надзвичайно важливі для покращання іміджу України з метою подальшого залучення міжнародних інвесторів, створення робочих місць та надії на швидке післявоєнне відновлення", – заявив Максим Барабаш, генеральний директор "Філіп Морріс Україна".

На новій фабриці буде створено 250 робочих місць. Зараз на підприємстві вже працює близько 100 працівників, які були релоковані з харківської фабрики "Філіп Морріс", ще 150 працівників будуть релоковані до кінця року.

Окрім цього, компанія вже виділила понад 1,3 млн грн на ремонт громадського укриття поблизу фабрики та планує додатково інвестувати 60 млн грн у будівництво власного укриття на території фабрики.