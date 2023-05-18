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Помста за критику? Уряд Грузії не погоджує візит президента в Брюссель

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Грузія, Четвер 18 травня 2023 15:34
Помста за критику? Уряд Грузії не погоджує візит президента в Брюссель Фото: президент Грузії Саломе Зурабішвілі (GettyImages)
Автор: Каріна Левицька

Адміністрація президента Грузії публічно поскаржилася, що з 27 квітня чекає схвалення уряду Грузії на поїздку президента Саломе Зурабішвілі до Брюсселя, однак до цього часу жодних дій з приводу цього питання прийнято не було.

Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Telegram-канал "Новости-Грузия".

У правлячій партії пояснили, чому уряд досі не підтвердив її поїздку до Брюсселя 31 травня.

"Ми побоюємося, що візит президента і його заяви завдадуть шкоди нашому прагненню здобути статус кандидата - краще, щоб президентка не мала широкої арени за таких дискредитуючих заяв", - заявив сьогодні журналістам голова "Грузинської мрії" Іраклій Кобахідзе.

Він також нагадав, що Зурабішвілі робила заяви на адресу уряду, що він лише формально виконує умови для отримання статусу кандидата.

Крім того, Кобахідзе зауважив, що Зурабішвілі нібито спекулює, пов'язуючи два питання - прямі рейси з Росією і статус кандидата в ЄС для Грузії, та нагадав, що уряд має конституційне право не давати їй дозволу на поїздку.

Нагадаємо, Зурабішвілі неодноразово критикувала уряд своєї країни. Зокрема, вона підтримала протестувальників проти закону про іноагентів, а також критикувала уряд за відновлення авіарейсів з РФ.

Після відновлення авіасполучання між Грузією та Росією у ЄС засумнівались у європейському курсі Грузії. Зурабішвілі на відміну від уряду розкритикувала ідею відновлення авіарейсів з Росією.

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