Помста Кремля. Росія не пустила дипломатів США до заарештованого журналіста WSJ

Росіяни відхилили запит США на відвідування заарештованого журналіста The Wall Street Journal Евана Гершковича. Причиною стала відмова надавати журналістам РФ американські візи.
Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на пресслужбу МЗС РФ.
За даними відомства країни-агресора, у МЗС викликали старшого дипломата американської дипмісії США за те, що візове оформлення представникам ЗМІ з пулу міністра закордонних справ Росії Сергія Лаврова "зірвали". Пропагандисти мали супроводжувати главу МЗС під час його поїздки до Нью-Йорка.
"У зв'язку з цим посольство США поінформовано, що його запит на консульське відвідування 11 травня затриманого за звинуваченням у шпигунській діяльності американського громадянина Гершковича відхиляється", - додали в міністерстві.
Також у МЗС уточнили, що готують інші можливі заходи у відповідь на дії США.
Нагадаємо, Гершковича затримали в Єкатеринбурзі наприкінці березня і звинуватили у шпигунстві.
Пізніше російський суд заарештував журналіста. Апеляцію, яку подали адвокати, було відхилено.
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