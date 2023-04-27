Месть Кремля. Россия не пустила дипломатов США к арестованному журналисту WSJ

Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу МИД РФ.

По данным ведомства страны-агрессора, в МИД вызвали старшего дипломата американской дипмиссии США за то, что визовое оформление представителям СМИ из пула министра иностранных дел России Сергея Лаврова "сорвали". Пропагандисты должны были сопровождать главу МИД во время его поездки в Нью-Йорк.

"В данной связи посольство США проинформировано, что его запрос на консульское посещение 11 мая задержанного по обвинению в шпионской деятельности американского гражданина Гершковича отклоняется", - добавили в министерстве.

Также в МИД уточнили, что готовят и другие возможные меры в ответ на действия США.