ua en ru
Вт, 09 січня News Daily Styler Travel
Війна Росії з Україною Контрнаступ ЗСУ Зеленський заяви Переговори Росії та України Біженцям Обличчя Війни
News Новини України Війна Росії з Україною Світ Політика Надзвичайні події Суспільство Економіка Фінанси Енергетика Інфраструктура Hi-tech Спорт Прес-релізи
Daily Статті Інтерв'ю Точка зору Лонгріди Lite Auto Realty
Styler Життя Персони Події Новини науки Курйози Новости спорта Телешоу Фільми і серіали Війна Потрібна допомога Наші автори
Travel Біженцям Новини авіації Відпочинок в Україні Відпочинок за кордоном Путівники Особистий досвід Вікенд Точки зору

Помста за "Київстар" триває. Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ

Київ, Вівторок 09 січня 2024 11:17
UA EN RU
Помста за "Київстар" триває. Українські хакери залишили частину Москви без інтернету та ТБ Фото: хакери Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" (freepik.com)
Автор: Юлія Акимова, Марія Кучерявець

Українське хакерське угруповання, ймовірно, за підтримки СБУ, зламало московського інтернет-провайдера "М9ком" й "знесла" його сервери. Внаслідок чого частина російської столиці залишилася без інтернету та ТБ.

Про це РБК-Україна повідомили власні джерела.

Як розповіли джерела виданню, йдеться про 20 ТБ видалених даних: офіційний сайт компанії, сайти філіалів, поштовий сервер, сервіси кіберзахисту і т.д.

"Як наслідок - частина жителів Москви залишилася без інтернету та ТБ", - кажуть співрозмовники.

Крім того, хакери вивантажили більш як 10 Гб даних з поштового сервера та клієнтських баз компанії, які виклали для дослідження всіма бажаючими. Їх можна переглянути за посиланням.

Водночас для хакерів, як стверджують джерела, "М9ком" це така одна з "розминочних атак" перед ще більшою роботою, яка буде серйозною помстою за "Київстар".

Фото: хакери Blackjack зламали московського інтернет-провайдера "М9ком" (скріншот)

Не перша помста

Нагадаємо, в грудні РБК-Україна з посиланням на власні джерела вже писало, що українські хакери, ймовірно, за підтримки Служби безпеки, вирішили помститися за кібератаку на "Київстар" та знищили IT-інфраструктуру російської компанії "Росводоканал". Підприємство забезпечувало водопостачанням 7 мільйонів споживачів

Масштабна кібератака на "Київстар"

Додамо, що масштабний збій у роботі телекомунікаційної компанії "Київстар" стався 12 грудня. За офіційними даними мережу атакували хакери, пов'язані з РФ. Через що було відкрито справу за вісьмома статтями.

Докладно про атаку на "Київстарі" можете дізнатися у матеріалі РБК-Україна.

Термінові та важливі повідомлення про війну Росії проти України читайте на каналі РБК-Україна в Telegram.

Читайте РБК-Україна в Google News
Київстар Служба безпеки України Москва Кібератака
NEWS
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
Законопроєкт про мобілізацію. Про що сперечаються в Раді та коли чекати зрушень
DAILY
Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають
Юрій Дощатовспеціальний кореспондент Данило Гетманцев: Війна – це такий період, коли всі біднішають