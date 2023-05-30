Помста за Київ чи внутрішній фактор? Хто може стояти за атакою дронів на Москву

Нова атака

Повідомлення про безпілотники та вибухи з'явилися рано вранці. Близько 04:13 перший дрон врізався в технічний поверх житлового будинку на вулиці Атласова, від вибуху у кількох квартирах вилетіли шибки.

Приблизно о 06:00 ще один безпілотник влетів у вікно багатоповерхівки на вулиці Профсоюзній, але боєзапас не здетонував. Третій влетів у багатоповерхівку на Ленінському проспекті, уламки потрапили до однієї з квартир.

Увага! На відео ненормативна лексика .

В результаті постраждали дві особи. За словами мера Сергія Собяніна, госпіталізація нікому з них не знадобилася.

Також повідомляється, що більшу частину безпілотників збили ще на підльоті до Москви. Уламки впали на території Красногорського, Одінцовського та Істринського району Підмосков'я. Видання "Верстка" опублікувало карту атаки 30 травня.

Фото: карта атаки безпілотників на Москву та область (t.me/svobodnieslova)

Головним напрямом стали захід Підмосков'я та південний захід Москви. Безпілотники були помічені в районах Рубльовського та Іллінського шосе, де розташовані державні резиденції та будинки представників російської еліти.

Розбіжності у цифрах

За попередніми даними російських Telegram-каналів, в атаці на Москву та область задіяли 32 безпілотники. В тому числі:

19 були збиті на підльоті

близько 10 зачепилися за дерева та впали

3 влучили в житлові будинки

При цьому уточнювалося, що остаточна цифра буде меншою, оскільки повідомлення від очевидців та екстрених служб можуть дублюватися.

Згідно з офіційною версією Міноборони Росії, загалом було 8 БПЛА літакового типу і "всі вони були вражені". Ті, які прилетіли в багатоповерхівки, нібито були придушені засобами радіоелектронної боротьби та відхилилися від цілі. Інші 5 - збили зенітно-ракетно-гарматним комплексом "Панцир-С" у Підмосков'ї.

Фото: один із безпілотників врізався в багатоповерхівку (GettyImages)

Військово-політичний експерт групи "Інформаційний спротив" Олександр Коваленко не виключає, що офіційні цифри занижені.

"Так чи інакше ми розуміємо, що російська ППО працює недостатньо ефективно. Те, про що повідомляє Міноборони РФ, зазвичай це чиста брехня. Той самий генерал Конашенков (спікер Міноборони Росії, - ред.) відомий блазень, вірити словам якого - це себе не поважати. Тому я не виключаю, що вони справді занизили загрозу, і насправді були зовсім інші масштаби атаки", - зазначив він у коментарі РБК-Україна.

Якими безпілотниками атакували Москву

Остаточної інформації щодо цього немає. Telegram-канали на одному з відео нібито ідентифікували ударний дрон UJ-22 Airborne української компанії "Укрджет". Він здатний пролетіти до 800 км, і нібито такий безпілотник упав під Коломною у лютому 2023 біля компресорної станції "Газпрому".

Але самі російські експерти виступили зі спростуванням і заявили, що на відео легкомоторний літак Cessna.

На іншому відео впізнали нібито безпілотник "А-2 Синиця", розроблений харківським Конструкторським бюро "Зліт". Такий дрон може долати відстань до 100 км. Російські канали припускають, що йдеться про нову модифікацію зі значно більшим бойовим радіусом, і, ймовірно, нещодавно такий БПЛА впав під Краснодаром.

Також у Росії обговорюють, що в атаці нібито могли задіяти дрони раніше невідомого типу, виконані за схемою "качка" з дальністю польоту від 400 до 1000 км.

Проте навіть з огляду на всі ці факти є сумніви в наявності українського сліду. За даними міжнародного волонтерського співтовариства InformNapalm, це дрони китайського виробництва і запускалися вони зі східної частини Московської області.

Хто може стояти за атакою

Міністерство оборони Росії звинуватило у причетності "київський режим". У президента Росії Володимира Путіна вважають атаку відповіддю України на "ефективні російські удари по одному із центрів прийняття рішень" у неділю, 28 травня.

"Цілком зрозуміло, що йдеться про дії київського режиму у відповідь на наші дуже ефективні удари по одному з центрів прийняття рішень. Цей удар мав місце в неділю", - заявив його прес-секретар Дмитро Пєсков, не вдаючись у деталі.

Він також відмовився коментувати той факт, що цілі були на елітній Рубльовці. Як пише російський проект "Можемо пояснити", один із дронів впав за три кілометри від резиденції Путіна в Ново-Огарьово. Інші БПЛА збивали неподалік резиденцій прем'єра Михайла Мішустіна, міністра оборони Сергія Шойгу, голови Росгвардії Віктора Золотова та інших представників еліти.

За словами радника глави Офісу президента Михайла Подоляка, Україна не має прямого відношення до атаки. Він також іронічно припустив, що "можливо, не всі дрони готові атакувати Україну і хочуть повернутися до своїх творців".

Зазначимо, у ніч на 28 травня Київ пережив наймасштабнішу атаку дронів з початку повномасштабного вторгнення. І удари у комбінації з ракетами продовжуються щодня. Напередодні росіяни намагалися вдарити по українській столиці 11 ракетами балістичного типу, після чого начальник військової розвідки Кирило Буданов заявив, що "наша відповідь не змусить себе чекати".

Фото: українська сторона заперечує причетність до атаки дронів (росЗМІ)

Військовий експерт Олександр Коваленко наголошує, що на цьому етапі можна розглядати всі версії, але помсту за Київ вважає малоймовірною. Він також нагадав заяву російського аналітика Руслана Пухова, чинного офіцера військової розвідки, про атаку на Кремль перед 9 травня.

"Тоді він заявив, що дрони, що вдарили по Кремлю, були запущені з території Московської області. Припустити, що на території Росії може діяти українська диверсійна група з можливістю непомітно переміщати дрони, облаштовувати майданчики для запуску, - це не вкладається в голові. А коли йдеться не про два, а про більшу кількість БПЛА, причому схожих на китайські Migun-5, ми можемо дійти висновку, що їх знову запускали з Підмосков'я", - зазначив він у розмові з виданням.

На його думку, найбільш правдоподібно виглядає тут внутрішній фактор, а не зовнішній. Тобто дії партизанів чи конфронтація спецслужб та силових структур. Адже якщо дрони збивають на підльоті до Москви, то постає питання, що робили засоби ППО на всій довжині польоту, якби їх, наприклад, запускали з України.

Він також наголошує, що дрони долетіли до самої Рубльовки, і це дискредитує насамперед міністра оборони Шойгу та начальника Генштабу Валерія Герасимова.

"Якщо це удар по Шойгу і Герасимову, хто може за цим стояти? У кого є можливість без проблем запускати велику кількість БПЛА з Підмосков'я? Це можуть бути (засновник ПВК "Вагнера" Пригожин, - ред.) та його керівники з ФСБ. Тому я не відкидаю внутрішній фактор", - додав він.

Цікаво, що Пригожин використав інцидент як привід розкритикувати Міноборони Росії. Він у характерній манері звинуватив чиновників у тому, що вони допустили прильоти до Москви, і додав, що "народ має право ставити запитання цим паскудам", чому дрони вибухають у багатоповерхівках, а не в будинках на Рубльовці.

Можливу провокацію ФСБ також не відкидає військовий експерт Владислав Селезньов. Зокрема, він наводить паралелі з тим, як велася підготовка 1999 року до Другої Чеченської війни. Тоді спецслужби влаштували бомбовий терор у Москві та Волгодонську, щоб створити передумови для воєнної кампанії.

"Я не виключаю, що і тут можуть спробувати реалізувати такий варіант. Мета - зціментувати російське суспільство та налаштувати на те, що треба йти та помирати в рамках так званої "спеціальної воєнної операції", - зазначив він.

Водночас не можна говорити про причетність до Сил оборони України. По-перше, підтверджень цьому досі немає, а по-друге, використання дронів-камікадзе для атак на цивільні об'єкти не є раціональним з військової точки зору.

Не виключена й можлива акція з боку російських партизанів. Тут мета може бути різною - від ударів по певних цілях, яких не вдалося досягти через ППО, до наміру заявити про збройну боротьбу проти путінського режиму. У будь-якому разі вони виступили б з офіційною заявою. Можливо, її ще треба дочекатися, вважає Селезньов.

Станом на другу половину дня командир "Російського добровольчого корпусу" Денис Нікітін зазначив, що не радий тому, що москвичі прокидаються від вибухів. А легіон "Свобода Росії" на своєму офіційному каналі в Telegram оголосив донабір на дистанційні курси пілотів БПЛА, який включає створення бойової частини в домашніх умовах, контроль польоту під впливом РЕБ та польоти у міських умовах.

"Випускники курсу матимуть можливість на практиці відпрацювати отримані навички", - йдеться у повідомленні.

Спікер Повітряних сил Юрій Ігнат, коментуючи атаку дронів, заявив, що нічого не може сказати про те, що сталося, оскільки це внутрішні проблеми росіян, і їх буде дедалі більше.

Представники спільноти InformNapalm стверджують, що за їхньою інформацією, в атаці китайських дронів були задіяні росіяни, що воюють проти режиму Путіна. І її здійснили не з метою завдати значних руйнувань, а щоб попередити політиків, що під ударом можуть опинитися їхні елітні дачі на Рубльовці.

Волонтери також говорять про стійкість цих дронів до російських систем радіоелектронної боротьби (РЕБ), і збити їх можна лише засобами ППО.

Атака дронів показала проблеми російської ППО

Як заявили в Міноборони Росії, частину безпілотників збили із зенітних ракетно-гарматних комплексів "Панцир-С". Відповідні відео сьогодні розійшлися у російських Telegram-каналах.

"Панцир-С" призначений для ближнього прикриття об'єктів від усіх засобів повітряного нападу. Його боєзапас включає 12 ракет та 1400 снарядів. Такі комплекси використовують для знищення малогабаритних об'єктів, у тому числі безпілотників.

У самій Росії знайшли дивне пояснення того, що ППО пропустила дрони. За словами голови комітету Держдуми Андрія Картаполова, у них велика країна, тому завжди знайдуться лазівки, як її обійти. А голова ІТ-комітету Андрій Хінштейн закликає росіян "усвідомити нову реальність".

Військовий експерт Олександр Коваленко вважає, що атака показала слабкі місця російської ППО. Щодо "панцирів", то ще 2022 року їх було чимало знищено в Україні.

"Деяку їх частину і зараз виведено з території Росії, щоб прикривати передові підрозділи в зоні бойових дій. Тому їх недостатньо, щоб закривати весь повітряний простір хоча б уздовж кордону з Україною", - зазначив він.

Інше питання - це ефективність "панцирів". За час війни в Сирії на авіабазі Хмеймім вони збивали близько 15-17% цілей. На відміну від ЗРК Тор-М2, ефективність яких становила приблизно 80-85%. Але останніх теж бракує, оскільки частину вже знищено в Україні, а частина прикриває окупаційну армію на лінії фронту.

"Тому Росія не може себе повноцінно забезпечити захист комплексами малого радіусу дії", - резюмував експерт.

Владислав Селезньов називає ще одну проблему - російське Міноборони постійно бреше про свою ППО. З одного боку, якщо безпілотники можуть подолати 800 км від українського кордону, то це начисто розбиває міф про найпотужнішу протиповітряну оборону у світі. З іншого боку, розповіді про нібито лише 8 БПЛА не сприяють довірі.

"Тут взагалі дивовижна річ. Міноборони розповідає про 8 збитих дронів, а очевидці бачили майже 30. Кому вірити? Москва і Московська область не найдепресивніші регіони, там у жителів є і гаджети на руках, і доступ до інформації. Хтось точно бреше. Чи можуть це робити представники Міноборони РФ. Звичайно, ми знаємо мільйони прикладів", - додав він у коментарі РБК-Україна.