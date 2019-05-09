Помпео заявив, що "Північний потік-2" не повинен бути втілений

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео прибув до Лондона для переговорів з Мей за місяць до офіційного візиту Трампа

Державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео заявив, що не можна допустити втілення будівництва нового російського газопроводу "Північний потік-2". Про це він сказав під час зустрічі з прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Лондоні 8 травня, передає РБК-Україна з посиланням на Reuters.

Як зазначає агентство, Помпео прибув до Лондона для переговорів із Мей і міністром закордонних справ Джеремі Гантом за місяць до запланованого офіційного державного візиту до Великої Британії президента США Дональда Трампа.

У розмові з Мей Помпео вчергове підкреслив, що не можна допустити втілення російського проекту будівництва газопроводу з Росії до Німеччини "Північний потік 2".

Раніше посол Сполучених Штатів у Німеччині Річард Гренелл учергове пригрозив санкціями німецьким компаніям за участь у будівництві газопроводу "Північний потік-2".

Нагадаємо, 6 травня російська компанія "Газпром" заявила, що по дну Балтійського моря укладено понад 1170 км газопроводу "Північний потік-2", що становить 48% від його загальної протяжності.