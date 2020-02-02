Помпео заявил о росте влияния Китая и России

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео в ходе своего визита в Казахстан предупредил о росте влияния Китая и России. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на DW.

По его словам, российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести ущерб суверенитету Казахстана.

"Госсекретарь США в Казахстане как и ранее в Беларуси и Украине, напомнил о растущем влиянии России и Китая. В частности, Помпео говорил о том, что российские и китайские инвестиции могут в долгосрочной перспективе нанести ущерб суверенитету страны", - пишет издание.

Кроме того, перед встречей с казахским президентом Касым-Жомарт Токаевым Попмпео провел встречу с родственниками этнических казахов-мусульман, которые были помещены в лагеря перевоспитания в китайской провинции Синьцзян или пропали там без вести. Госсекретарь США призвал власти Казахстана присоединиться к кампании давления на Китай.

"США обращаются ко всем странам с призывом присоединиться и требовать прекращения этих репрессий. Мы призываем обеспечить безопасное убежище для беженцев из Китая", - подчеркнул он.

Напомним, спикер Государственного департамента США Морган Ортагус заявила, что Соединенные Штаты Америки (США) продолжат вводить санкции против России до возвращения Крыма Украине.

Как писало РБК-Украина, в ходе визита в Украину госсекретарь США Майк Помпео заверил в поддержке со стороны Вашингтона в борьбе против российской агрессии.