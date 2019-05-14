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Помпео заявил о разногласиях перед переговорами в России

Новости » Политика    14.05.2019 - 12:09
Помпео заявил о разногласиях перед переговорами в России
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео сегодня встречается с Путиным и Лавровым

США и Российская Федерация имеют разногласия в ключевых вопросах, однако это не должно мешать решению актуальных проблем. Об этом в Twitter сообщил государственный секретарь США Майк Помпео.

Отметим, на сегодня запланированы переговоры Помпео с президентом России Владимиром Путиным и главой МИД Сергеем Лавровым.

"На моих встречах в России будет поднят ряд важных тем. По одним вопросам мы можем соглашаться, по другим - не соглашаться, но мы обязаны искать путь вперед, когда это отвечает нашим национальным интересам", - отметил Помпео.

Помпео заявил о разногласиях перед переговорами в России

 

Напомним, ранее сообщалось, что Помпео отменил визит в Москву в рамках рабочей поездки в Россию. При этом осталась в силе встреча министром иностранных дел России Сергеем Лавровым в Сочи. Кремль при этом не исключал, что в Сочи госсекретаря США примет и президент Владимир Путин.

Ранее Помпео заявлял, что позиция Соединенных Штатов заключается в том, что Российская Федерация должна прекратить вмешательство во внутреннюю политику Венесуэлы и других стран.

"Все страны, которые вмешиваются в осуществление права народа Венесуэлы на восстановление демократии, должны уйти", - отметил он.

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Новости Украины Российская ФедерацияСоединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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