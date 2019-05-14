Помпео заявив про розбіжності перед переговорами в Росії

Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео сьогодні зустрічається з Путіним і Лавровим

США та Російська Федерація мають розбіжності у ключових питаннях, однак це не повинно заважати вирішенню актуальних проблем. Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

Зазначимо, на сьогодні заплановані переговори Помпео з президентом Росії Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим.

"На моїх зустрічах в Росії буде піднято низку важливих тем. З деякими питаннями ми можемо погоджуватися, з іншими - не погоджуватися, але ми зобов'язані шукати шлях вперед, коли це відповідає нашим національним інтересам", - зазначив Помпео.

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Помпео скасував візит до Москви в рамках робочої поїздки до Росії. При цьому залишилася в силі зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Сочі. Кремль при цьому не виключав, що в Сочі держсекретаря США прийме й президент Володимир Путін.

Раніше Помпео заявляв, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що Російська Федерація повинна припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн.

"Всі країни, які втручаються у здійснення права народу Венесуели на відновлення демократії, мають піти", - зазначив він.