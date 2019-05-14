ru
ua
News
News
Новини України
Вибори 2019
Світ
Політика
Надзвичайні події
Суспільство
Економіка
Фінанси
Телеком & IT
Енергетика
Інфраструктура
АПК
Спорт
Новини компаній
Вибори 2019
Вибори 2019
Вибори 2019
Новини
Кандидати в президенти України 2019
Рейтинги кандидатів
Результати виборів по регіонах України
Екзит-поли
Результати виборів
Вибори 2014
Вибори 2012
Daily
Daily
Daily
Статті
Інтерв'ю
Лонгріди
Lite
Lite
Lite
Спецпроекти
Мода
Краса
Стиль життя
Новини шоу-бізнесу
Афіша
Їжа
Styler
Styler
Styler
Життя
Персони
Події
Новини науки
Курйози
Новости спорта
Телешоу
Фільми і серіали
Війна
Потрібна допомога
Наші автори
Статті

Помпео заявив про розбіжності перед переговорами в Росії

Новини » Політика    14.05.2019 - 12:09
Помпео заявив про розбіжності перед переговорами в Росії
Фото: Майк Помпео (flickr.com/Gage Skidmore)

Помпео сьогодні зустрічається з Путіним і Лавровим

США та Російська Федерація мають розбіжності у ключових питаннях, однак це не повинно заважати вирішенню актуальних проблем. Про це у Twitter повідомив державний секретар США Майк Помпео.

Зазначимо, на сьогодні заплановані переговори Помпео з президентом Росії Володимиром Путіним і главою МЗС Сергієм Лавровим.

"На моїх зустрічах в Росії буде піднято низку важливих тем. З деякими питаннями ми можемо погоджуватися, з іншими - не погоджуватися, але ми зобов'язані шукати шлях вперед, коли це відповідає нашим національним інтересам", - зазначив Помпео.

Помпео заявив про розбіжності перед переговорами в Росії

 

Нагадаємо, раніше повідомлялося, що Помпео скасував візит до Москви в рамках робочої поїздки до Росії. При цьому залишилася в силі зустріч з міністром закордонних справ Росії Сергієм Лавровим у Сочі. Кремль при цьому не виключав, що в Сочі держсекретаря США прийме й президент Володимир Путін.

Раніше Помпео заявляв, що позиція Сполучених Штатів полягає в тому, що Російська Федерація повинна припинити втручання у внутрішню політику Венесуели та інших країн.

"Всі країни, які втручаються у здійснення права народу Венесуели на відновлення демократії, мають піти", - зазначив він.

Генпрокурор США доручив перевірити законність розслідування Мюллера
Новини України Російська ФедераціяСполучені Штати АмерикиМайк Помпео
News
On Top
Продовжуючи переглядати www.rbc.ua, ви підтверджуєте, що ознайомилися з Правилами користування сайтом, і погоджуєтеся з Політикою конфіденційності
Пропустити Погоджуюся