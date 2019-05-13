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Помпео отменил визит в Москву в рамках поездки в РФ

Новости » Политика    13.05.2019 - 06:41
Помпео отменил визит в Москву в рамках поездки в РФ
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Однако встреча с Путиным в Сочи 14 мая остается в силе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отменил визит в Москву в понедельник, 13 мая, в рамках рабочей поездки в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, при этом остается в силе встреча министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая запланирована во вторник, 14 мая, в Сочи. Кремль при этом не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

В то же время, в понедельник, 13 мая, Помпео отправится в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Евросоюза. Известно, что госсекретарь уже вылетел из Вашингтона в направлении Европы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео прибудет в Москву. Там он должен был встретиться с коллективом посольства США и американськикы бизнес-лидерами, которые работают в РФ.

Помпео отправился в РФ на переговоры с Путиным Помпео встретится с Меркель в ближайшие несколько недель
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