Помпео отменил визит в Москву в рамках поездки в РФ

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Однако встреча с Путиным в Сочи 14 мая остается в силе

Государственный секретарь Соединенных Штатов Майк Помпео отменил визит в Москву в понедельник, 13 мая, в рамках рабочей поездки в Россию. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Reuters.

По данным источников агентства, при этом остается в силе встреча министром иностранных дел России Сергеем Лавровым, которая запланирована во вторник, 14 мая, в Сочи. Кремль при этом не исключал, что в Сочи Помпео примет и президент России Владимир Путин.

В то же время, в понедельник, 13 мая, Помпео отправится в Брюссель, где обсудит ситуацию вокруг Ирана с представителями Евросоюза. Известно, что госсекретарь уже вылетел из Вашингтона в направлении Европы.

Напомним, ранее РБК-Украина сообщало, что Помпео прибудет в Москву. Там он должен был встретиться с коллективом посольства США и американськикы бизнес-лидерами, которые работают в РФ.