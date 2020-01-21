Помпео заявил о работе США над сменой власти в Венесуэле

Госсекретарь США Майк Помпео заявил, что Вашингтон работает над сменой власти в Венесуэле. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Caracol TV.

По словам Помпео, США намерены продолжать действовать в том же направлении.

"Мы работаем над проектом, который приведет к тому, что Мадуро уйдет, а венесуэльский народ сможет провести свободные и справедливые выборы", - сказал госсекретарь США.

По его словам, переговоры, чтобы добится этого результата, ведутся с представителями Южной Америки, Центральной Америки, Европы, однако "есть еще много работы".

На вопрос о том, готовы ли США откликнуться на призыв Николаса Мадуро о прямых переговорах, Помпео посоветовал ему "вести переговоры с собственным народом, который он погубил".

Напомним, соперник лидера оппозиции и временного президента Венесуэлы Хуана Гуайдо и сторонник официальной власти страны Луис Парра 5 января объявил себя новым председателем парламента, тем самым сместив Гуайдо с должности.

Ранее сообщалось, что Администрация президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа предоставит временному президенту Венесуэлы Хуану Гуайдо финансовую помощь в размере 52 млн долларов.