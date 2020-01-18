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Мадуро заявил об отказе Венесуэлы от католицизма

Новости » В мире     18.01.2020 - 03:38
Мадуро заявил об отказе Венесуэлы от католицизма
Фото: Николас Мадуро (instagram.com/dpresidencia)

По словам Мадуро, почти 40% граждан Венесуэлы объявили себя евангельскими христианами

Граждане Венесуэлы массово переходят из католицизма в евангелизм. Об этом заявил президент страны Николас Мадуро на встрече с главами муниципалитетов, сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter президента Венесуэлы.

По его словам, почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами.

"Хочу рассказать вам, дорогой Папа Франциск, о том, что народ Венесуэлы отказывается от католицизма. Почти 40% граждан объявили себя евангельскими христианами, а до этого было 3%", - заявил Мадуро.

По его словам, это явление обусловлено политической активностью епископов католической церкви, которые фактически используют Венесуэльскую епископскую конференцию как политическую партию.

Напомним, ранее Мадуро решил продавать венесуэльскую нефть за криптовалюту. Он отметил, что введение операций с криптовалютой Petro стало ответной мерой на экономические санкции США. Каракас запустил криптовалюту Petro в феврале 2018 года для преодоления финансовой блокады со стороны Соединенных Штатов.

В ноябре 2019 года США расширили санкционный список по Венесуэле, включив в него пятерых граждан страны. Сообщается, что таким образом США усиливают давление на правительство президента Николаса Мадуро.

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