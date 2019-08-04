Помпео заявив про необхідність повернення Криму Україні Детальніше на РБК: https://www.rbc.ru/rbcfreenews/5d46e61e9a7947447f9ca015?from=newsfeed

Помпео заявив, що позиція США полягає в необхідності повернення Криму до складу України

Держсекретар США Майк Помпео у ході розмови з неурядовою організацією "Економічний клуб Вашингтона" заявив, що окупований РФ Крим повинен повернутися в склад України. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на стенограму бесіди, опубліковану на сайті Держдепу.

"Позиція США - це неприйнятно. Крим має повернутися", - заявив Помпео, відповідаючи на питання, чи вважає він, що півострів вже не повернеться до складу України.

Крім того, Помпео висловив сподівання, що президент України Володимир Зеленський представить інший "набір ідей" з приводу війни на Донбасі.

"Вони все ще борються... Це дуже реально", - зазначив держсекретар.

Нагадаємо, Північноатлантична рада НАТО у своїй заяві закликав Росію повернути Крим Україні. У документі Альянсу присвяченому п'ятиріччю незаконної анексії Криму говорилося, що "п'ять років тому РФ застосувала силу проти України, щоб незаконно анексувати Крим. Це порушення суверенітету і територіальної цілісності України є серйозним порушенням міжнародного права і серйозним викликом євроатлантичної безпеки".

Також високий представник Європейського союзу з питань зовнішньої політики і політики безпеки Федеріка Могерини заявила, що ЄС залишиться незмінним у своїй політиці невизнання незаконної анексії Криму Російською Федерацією.