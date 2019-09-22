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Помпео заявил о необходимости расследовать действия Байдена

Новости » Политика    22.09.2019 - 19:00
Помпео заявил о необходимости расследовать действия Байдена
Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Действия Байдена по "украинскому вопросу" должны быть расследованы, если есть свидетельства его коррупции

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что действия бывшего вице-президента США и кандидата в президенты от Демократической партии 2020 года Джо Байдена должны быть расследованы на основании свидетельств о его "вмешательстве" для защиты своего сына от расследования в Украине. Об этом он заявил в эфире This Week на ABC, передает Reuters.

По его словам, Байден вел себя ненадлежащим образом, если защищал своего сына и вмешивался в действия украинской власти коррупционным путем.

"Я думаю, что нам нужно докопаться до этого", - заявил Помпео, добавив, что "действия Байдена должны быть расследованы, если есть свидетельства его коррупции".

Напомним, ранее Байден призвал провести расследование давления президент Дональд Трампа на президента Украины Владимира Зеленского. Речь идет о телефонном разговоре, в котором президент Трамп настаивал на том, чтобы его украинский коллега повлиял на расследование дела Байдена и его сына.

Добавим, The Wall Street Journal обнародовала данные, что Трамп во время телефонного разговора с Зеленским по меньшей мере восемь раз называл фамилию кандидата в президенты Джо Байдена, призывая начать расследование в Украине против его сына. Также президент США призывал сотрудничать с личным юристом Трампа Руди Джулиани в ходе этого расследования.

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Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиМайк Помпео
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