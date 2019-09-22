Помпео заявив про необхідність розслідувати дії Байдена

Фото: Джо Байден (facebook.com/joebiden)

Дії Байдена щодо "українського питання" повинні бути розслідувані, якщо є свідчення його корупції

Держсекретар США Майк Помпео вважає, що дії колишнього віце-президента США і кандидата в президенти від Демократичної партії 2020 року Джо Байдена повинні бути розслідувані на підставі свідоцтв про їх "втручання" для захисту свого сина від розслідування в Україні. Про це він заявив в ефірі This Week на ABC, передає Reuters.

За його словами, Байден вів себе неналежним чином, якщо захищав свого сина і втручався в дії української влади корупційним шляхом.

"Я думаю, що нам потрібно докопатися до цього", - заявив Помпео, додавши, що "дії Байдена повинні бути розслідувані, якщо є свідчення його корупції".

Нагадаємо, раніше Байден закликав провести розслідування тиску президент Дональда Трампа на президента України Володимира Зеленського. Мова йде про телефонній розмові, в якому президент Трамп наполягав на тому, щоб його український колега вплинув на розслідування справи Байдена і його сина.

Додамо, The Wall Street Journal оприлюднила дані, що Трамп під час телефонної розмови з Зеленським щонайменше вісім разів називав прізвище кандидата в президенти Джо Байдена, закликаючи розпочати розслідування в Україні проти його сина. Також президент США закликав співпрацювати з особистим юристом Трампа Руді Джуліані в ході цього розслідування.