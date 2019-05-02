Помпео во время встречи с Меркель обсудит вопрос Украины

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Встреча запланирована на 7 мая

Государственный секретарь США Майк Помпео во время визита в Европу 5-9 мая встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и обсудит ситуацию в Украине. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на официальное заявление Госдепартамента США

Отмечается, что встреча состоится 7 мая в Берлине.

"7 мая Помпео прибудет в Берлин, где встретится с канцлером Германии Ангелой Меркель и министром иностранных дел Гайко Маасом для обсуждения тем взаимной обеспокоенности, таких как Украина, Россия, Китай, Сирия, Западные Балканы", - говорится в сообщении.

Кроме того, 6 мая Помпео посетит Финляндию, где примет участие в 11-й министерской встречи Арктического Совета и произнесет речь по арктической политики США.

Также в Помпео запланирована на 8 мая встречу с премьер-министром Великобритании Терезой Мэй в Лондоне.

Ранее государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил перспективы сотрудничества США с Украиной после выборов. Он подтвердил приверженность США работе с тем, кого украинский народ изберет для достижения успеха безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины.