В Госдепе США оценили сотрудничество с Украиной после выборов 

Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Госекретарь Помпео заверил, что сотрудничество будет продолжаться в независимости от итога голосования

Государственный секретарь Соединенных Штатов Америки Майк Помпео сообщил о перспективах сотрудничества США с Украиной после выборов президента-2019. Как передает РБК-Украина, об этом сообщил спецпредставитель Госдепа по Украине Курт Волкер.

В частности, он написал, что Помпео позвонил обоим кандидатам в президенты Украины - Петру Порошенку и Владимиру Зеленскому, чтобы подчеркнуть поддержку США суверенитета и территориальной целостности Украины.

"Он подтвердил нашу приверженность работе с тем, кого украинский народ выберет для обеспечения успеха безопасной, процветающей, демократической и свободной Украины", - отметил Волкер в своем Twitter.

Напомним, директор по планированию политики в Государственном департаменте США Кирон Скиннер ранее заявляла, что именно украинцы примут решение о том, кто получит власть в результате победы во втором туре выборов президента. Она отметила, что в Вашингтоне были бы счастливы, если бы в Украине не было российского присутствия.

Также Волкер заявлял, что США поддерживают демократическую, процветающую, безопасную Украину с украинским Крымом.