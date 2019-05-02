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Помпео під час зустрічі з Меркель обговорить питання України

Новини » Політика    02.05.2019 - 01:36
Помпео під час зустрічі з Меркель обговорить питання України
Фото: Майк Помпео (Win McNamee/Getty Images)

Зустріч запланована на 7 травня

Державний секретар США Майк Помпео під час візиту в Європу 5-9 травня зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та обговорить ситуацію в Україні. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на офіційну заяву Держдепартаменту США

Зазначається, що зустріч відбудеться 7 травня у Берліні. 

"7 травня Помпео прибуде до Берліна, де зустрінеться з канцлером Німеччини Ангелою Меркель та міністром закордонних справ Гайко Маасом для обговорення тем взаємної стурбованості, таких як Україна, Росія, Китай, Сирія, Західні Балкани", - йдеться у повідомленні.

Крім того, 6 травня Помпео відвідає Фінляндію, де візьме участь в 11-й міністерській зустрічі Арктичної Ради та виголосить промову щодо арктичної політики США.

Також у Помпео запланована на 8 травня зустріч із прем'єр-міністром Великої Британії Терезою Мей у Лондоні. 

Раніше державний секретар Сполучених Штатів Америки Майк Помпео повідомив про перспективи співпраці США з Україною після виборів. Він підтвердив прихильність США роботі з тим, кого український народ обере для досягнення успіху безпечної, процвітаючої, демократичної і вільної України.

 

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