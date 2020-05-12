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Помпео утверждает, что Китай по-прежнему не делится информацией о COVID-19

Новости » Коронавирус     12.05.2020 - 00:36
Помпео утверждает, что Китай по-прежнему не делится информацией о COVID-19
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь утверждает, что этот вопрос вне политики

Госсекретарь США Майк Помпео обвинил власти Китая в отказе делится информацией относительно борьбы с коронавирусом. Об этом сообщает РБК-Украина со ссылкой на Twitter Госдепартамента США.

Помпео заявляет, что его высказывания не связаны с политикой, так как речь идет о жизни американцев.

"Китай по-прежнему отказывается делиться информацией, необходимой для обеспечения безопасности людей. Наши правдивые высказывания и призывы к прозрачности не связаны с политикой, обвинением или запугиванием. Речь идет о спасении жизни американцев. Нам необходимо, чтобы страны своевременно обменивались надежными данными", - заявил Помпео.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что не верит в то, что китайское правительство могло преднамеренно распространить коронавирус COVID-19.

В США неоднократно выступали с критикой Китая в связи с пандемией коронавируса. Так, президент Трамп заявил, что США проводит свое расследование в отношении действий КНР после первой вспышки коронавируса. Также он заявлял, что Китай после появления коронавируса "совершил ужасную ошибку" и пытался ее скрыть.

Также госсекретарь Соединенных Штатов Майк Помпео заявил о наличии значительного количества доказательств того, что коронавирус начал распространяться из лаборатории в китайском Ухане, а также отметил, что китайские власти скрывают часть информации о распространении вируса.

Теги Новости Украины КоронавирусМайк ПомпеоКитай
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