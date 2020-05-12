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Помпео стверджує, що Китай як і раніше не ділиться інформацією про COVID-19

Новини » Коронавірус     12.05.2020 - 00:36
Помпео стверджує, що Китай як і раніше не ділиться інформацією про COVID-19
Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Держсекретар стверджує, що це питання поза політикою

Держсекретар США Майк Помпео звинуватив владу Китаю у відмові ділиться інформацією щодо боротьби з коронавірусом. Про це повідомляє РБК-Україна з посиланням на Twitter Держдепартаменту США.

Помпео заявляє, що його висловлювання не пов'язані з політикою, так як мова йде про життя американців.

"Китай як і раніше відмовляється ділитися інформацією, необхідною для забезпечення безпеки людей. Наші правдиві висловлювання та заклики до прозорості не пов'язані з політикою, звинуваченням або залякуванням. Мова йде про порятунок життя американців. Нам необхідно, щоб країни своєчасно обмінювалися надійними даними", - заявив Помпео.

Раніше президент США Дональд Трамп заявив, що не вірить в те, що китайський уряд міг навмисно поширити коронавірус COVID-19.

У США неодноразово виступали з критикою Китаю у зв'язку з пандемією коронавіруса. Так, президент Трамп заявив, що США проводить своє розслідування щодо дій КНР після першого спалаху коронавіруса. Також він заявляв, що Китай після появи коронавіруса "зробив жахливу помилку" і намагався її приховати.

Також держсекретар Сполучених Штатів Майк Помпео заявив про наявність значної кількості доказів того, що коронавірус почав поширюватися з лабораторії в китайському Ухані, а також зазначив, що китайські власті приховують частину інформації про поширення вірусу.

Теги Новини України КоронавірусМайк ПомпеоКитай
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