Помпео: США отреагируют на отравление Навального, как только будут известны все факты

Вашингтон отреагирует на отравление российского оппозиционнера Алексея Навального после того, как будут известны все факты. США ожидают, что результаты расследования Организации по запрещению химического оружия (ОЗХО) будут представлены в течение одной-двух недель.

Об этом заявил госсекретарь США Майк Помпео, пишет "Голос Америки".

Помпео отметил, что США считают недопустимым использование химического оружия таким образом.

"Мы четко заявили о наших ожиданиях, что Россия позволит провести расследование, которое в конечном итоге позволит нам определить, как произошло отравление господина Навального", - сказал госсекретарь.

Он добавил, что необходимо дождаться результатов проверки ОЗХО, которые должны поступить на этой неделе или на следующей.

"Нет причин ожидать, что, когда станут известны все факты, Соединенные Штаты не отреагируют должным образом", - сказал Помпео.

Ранее Помпео заявлял, что считает, что существует большая вероятность того, что отравление Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".