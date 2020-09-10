Помпео допустил организацию отравления Навального российскими чиновниками

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Госсекретарь США Майк Помпео считает, что существует большая вероятность того, что отравление российского оппозиционера Алексея Навального было заказано высокопоставленными чиновниками в Москве. Госдеп не планирует анонсировать меры относительно этого дела, пока об этом не объявит президент Дональд Трамп.

Об этом сообщает Mirage News.

По словам главы Госдепа, власти страны приложат все силы, чтобы установить виновных в отравлении российского оппозиционера Алексея Навального.

"Я думаю, что люди во всем мире видят этот вид деятельности таким, какой он есть. И когда они видят попытку отравить диссидента, они признают, что есть существенный шанс, что это на самом деле исходило от высокопоставленных российских чиновников. Я думаю, что это нехорошо для русского народа", - заявил Помпео.

Напомним, ранее в ОЗХО выразили "серьезную озабоченность" из-за сообщения об отравлении Навального ядом класса "Новичок".