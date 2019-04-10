Помпео: санкції США проти КНДР залишаються в силі

Фото: Майк Помпео (flickr.com/gageskidmore)

Адміністрація Трампа зберігає свою позицію "максимального економічного тиску" щодо КНДР

Санкції США проти КНДР залишаються в силі. Про це заявив держсекретар США Майк Помпео, виступаючи на слуханнях в Сенаті США з питань бюджету Держдепартаменту, повідомляє прес-служба відомства.

Він заявив, що адміністрація президента США Дональда Трампа зберігає свою позицію "максимального економічного тиску" щодо Північної Кореї.

Раніше повідомлялося, що чиновники Білого дому відрадили президента Сполучених Штатів Америки Дональда Трампа зняти санкції з двох судноплавних компаній, звинувачених у порушенні режиму санкції відносно КНДР.

Крім того, Міністерство фінансів США створило усередині Управління по боротьбі з тероризмом і фінансової розвідки 6 підрозділів стратегічного впливу, до сфери яких входять питання Росії, КНДР, Ірану і ІГ.

Відзначимо, президент США Дональд Трамп заявив, що Північна Корея має блискуче економічне майбутнє, якщо дві країни укладуть угоду, але не має ніякого економічного майбутнього з ядерною зброєю.