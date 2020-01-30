Помпео рассказал, о чем будет говорить с Зеленским

Госсекретарь США Майк Помпео проведет в Украине встречу с президентом Владимиром Зеленским касательно вопросов европейской безопасности. Об этом он заявил на брифинге, сообщает РБК-Украина со ссылкой на пресс-службу Госдепартамента.

Он напомнил, что его визит в Украину был отложен из-за обострения на Ближнем Востоке.

"Мы отправимся и проведем хорошую беседу в Украине с командой и с президентом Зеленским по ряду важных вопросов европейской безопасности", - сказал Помпео.

Отвечая на вопрос о его послании сотрудникам посольства США в Украине, госсекретарь заявил, что ценит каждого дипломата и отметил "важные усилия, которые Соединенные Штаты и Украина будут продолжать прилагать вместе в борьбе с коррупцией в этой стране и обеспечивать поддержку, которая необходима украинскому народу для его свободы и независимости".

Напомним, Госдеп США подтвердил визит Помпео в Украину 30 января. Госсекретарь прибудет в Киев, где у него запланирована встреча с президентом Украины Владимиром Зеленским, а также главами внешнеполитического и оборонного ведомств страны.

Кроме Украины, Помпео посетит Беларусь, Казахстан и Узбекистан.

Ранее госсекретарь США Майк Помпео сообщил, что в 2020 году посетит Украину. Однако никаких подробностей и дату своего визита глава американского Госдепа не сообщил.