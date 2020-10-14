ru
ua

News
+
-

Новости Украины
Коронавирус
Местные выборы
Мир
Политика
Происшествия
Общество
Экономика
Финансы
Hi-tech
Энергетика
Транспорт
Спорт
Пресс-релизы

Коронавирус

Daily
+
-

Статьи
Интервью
Мнения
Лонгриды

Lite
+
-

Спецпроекты
Мода
Красота
Стиль жизни
Новости шоу-бизнеса
Афиша
Еда

Styler
+
-

Жизнь
Персоны
Происшествия
Новости науки
Курьезы
Новости спорта
Телешоу
Фильмы и сериалы
Война
Нужна помощь

Travel
+
-

Отдых в Украине
Отдых за рубежом
Личный опыт
Уикенд
Дети

Помпео призвал Турцию держаться подальше от конфликта в Карабахе

Автор: РБК-Украина

Соединенные Штаты Америки наблюдают за развитием ситуации в Нагорном Карабахе и призывают прекратить огонь для начала урегулирования конфликта. В то же время Вашингтон призывает другие государства держаться как можно дальше от конфликта Армении и Азербайджана.

Самые читаемые новости

Об этом заявил государственный секретарь США Майк Помпео на брифинге с журналистами.

По его словам, США имеют доказательства того, что Турция начала усиливать Азербайджан.

"Мы призвали всех международных игроков держаться как можно дальше от региона и не усугублять проблему. Мы используем весь наш дипломатический инструментарий для достижения прекращения огня и решения, основанного на международном праве", - подчеркнул Помпео.

Напомним, министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу заявлял о готовности Анкары поддержать Азербайджан в любой сфере в конфликте с Арменией.

Кроме того, недавно Минобороны Армении обвинило Израиль и Турцию в отправке военной помощи Азербайджану. В Ереване утверждают, что Азербайджан получил беспилотники под видом гуманитарного груза.

Прогноз погоды
Читайте РБК-Украина в Google News
Новости Украины Соединенные Штаты АмерикиТурцияАрменияАзербайджанНагорный КарабахМайк Помпео